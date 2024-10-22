Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại FPT Software
- Hà Nội: FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ của công ty, bao gồm:
Viết bài, biên tập nội dung cho các ấn phẩm nội bộ như bản tin, website nội bộ, mạng xã hội nội bộ.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty và đơn vị
Tham gia vào các hoạt động gắn kết nhân sự
Hỗ trợ quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng, ...
Có kiến thức cơ bản về truyền thông, viết bài, biên tập nội dung.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng thiết kế Canva
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực truyền thông nội bộ.
Được hỗ trợ và hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên nghiệp.
Trải nghiệm các khu campus hiện đại cùng các sự kiện nội bộ dành riêng cho nhân viên FPT Software (concert nhạc, chợ phiên,...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
