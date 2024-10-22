Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ của công ty, bao gồm: Viết bài, biên tập nội dung cho các ấn phẩm nội bộ như bản tin, website nội bộ, mạng xã hội nội bộ. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty và đơn vị Tham gia vào các hoạt động gắn kết nhân sự Hỗ trợ quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng, ... Có kiến thức cơ bản về truyền thông, viết bài, biên tập nội dung. Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Có khả năng thiết kế Canva Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực truyền thông nội bộ. Được hỗ trợ và hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên nghiệp. Trải nghiệm các khu campus hiện đại cùng các sự kiện nội bộ dành riêng cho nhân viên FPT Software (concert nhạc, chợ phiên,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.