Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
- Hồ Chí Minh: KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Giám sát các hoạt động nhập kho, phát hàng lên kệ, phân loại, chọn lọc, đóng gói, giao cho đơn vị vận chuyển nhằm đảm bảo chính xác về số lượng và chất lượng và thời gian yêu cầu của các sàn TMĐT
Đảm bảo nhân viên thực hiện đúng các quy trình về nhập/xuất và bảo quản hàng hoá trong kho
Sắp xếp, cải tiến các công đoạn chọn lọc/đóng gói liên tục để nâng cao chất lượng và năng suất vận hành
Đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân sự vận hành.
Đảm bảo các chỉ số vận hành kho về Ontime, Leadtime, Năng suất làm việc của nhân viên
Tham gia thực hiện công việc việc chọn lọc/đóng gói khi đơn hàng nhiều.
Thực hiện 5S đảm bảo vệ sinh kho
Báo cáo công việc trực tiếp cho Thủ kho và thực hiện những công việc điều động của thủ kho
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm ở vị trí nhóm trưởng/tổ trưởng kho TMĐT
Có kiến thức về hệ thống quản lý kho
Tư duy logic, tổng hợp và phân tích số liệu tốt
Làm việc nhóm tốt, khả năng giải quyết vấn đề
Trình độ: Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp nội quy, cơm trưa
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định
Thưởng tháng 13, thưởng KPIs và các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
