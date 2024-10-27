Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Giám sát các hoạt động nhập kho, phát hàng lên kệ, phân loại, chọn lọc, đóng gói, giao cho đơn vị vận chuyển nhằm đảm bảo chính xác về số lượng và chất lượng và thời gian yêu cầu của các sàn TMĐT Đảm bảo nhân viên thực hiện đúng các quy trình về nhập/xuất và bảo quản hàng hoá trong kho Sắp xếp, cải tiến các công đoạn chọn lọc/đóng gói liên tục để nâng cao chất lượng và năng suất vận hành Đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân sự vận hành. Đảm bảo các chỉ số vận hành kho về Ontime, Leadtime, Năng suất làm việc của nhân viên Tham gia thực hiện công việc việc chọn lọc/đóng gói khi đơn hàng nhiều. Thực hiện 5S đảm bảo vệ sinh kho Báo cáo công việc trực tiếp cho Thủ kho và thực hiện những công việc điều động của thủ kho

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ở vị trí nhóm trưởng/tổ trưởng kho TMĐT Có kiến thức về hệ thống quản lý kho Tư duy logic, tổng hợp và phân tích số liệu tốt Làm việc nhóm tốt, khả năng giải quyết vấn đề Trình độ: Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nội quy, cơm trưa Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định Thưởng tháng 13, thưởng KPIs và các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

