Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH TM KATA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH TM KATA Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa G5 Fivestar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và vận hành các tài khoản bán hàng online của công ty trên sàn Thương mại điện tử : Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok.... Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua tin nhắn và hotline. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, đơn hàng, vận chuyển. Đề xuất chương trình marketing giảm giá, hỗ trợ ship, tặng quà. Chăm sóc KH cũ và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của KH trong quá trình sử dụng sản phẩm. Theo dõi và báo cáo về hàng hóa, phản hồi của khách hàng và doanh thu.
Quản lý và vận hành các tài khoản bán hàng online của công ty trên sàn Thương mại điện tử : Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok....
Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua tin nhắn và hotline.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, đơn hàng, vận chuyển.
Đề xuất chương trình marketing giảm giá, hỗ trợ ship, tặng quà.
Chăm sóc KH cũ và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của KH trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Theo dõi và báo cáo về hàng hóa, phản hồi của khách hàng và doanh thu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm sales, trực page/chat, vận hành sàn, xử lý đơn,... Thông thạo quy tắc và quy trình vận hành của một trong các nền tảng TiKi / Lazada/ Shopee, có khả năng phân tích dữ liệu tốt; Ưu tiên các bạn mong muốn công việc ổn định, gắn bó lâu dài
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm sales, trực page/chat, vận hành sàn, xử lý đơn,...
Thông thạo quy tắc và quy trình vận hành của một trong các nền tảng TiKi / Lazada/ Shopee, có khả năng phân tích dữ liệu tốt;
Ưu tiên các bạn mong muốn công việc ổn định, gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm LC (7-9tr/th) + % HH doanh thu (deal theo năng lực khi phỏng vấn)
Thu nhập gồm
LC (7-9tr/th) + % HH doanh thu (deal theo năng lực khi phỏng vấn)
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Thưởng hiệu suất tháng/năm Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp hỗ trợ về mạnh về Data và hình ảnh đẹp Đã có sẵn data nóng (KH đang quan tâm đến sp) nên dễ chốt đơn Sản phẩm thương hiệu top và hợp tác với nhiều KOL/KOC lớn trong nghành Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi đến 40% Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm và kỹ năng bán hàng Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện Xét tăng lương 12 tháng/lần Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc Hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,... Du lịch và teambuilding hằng năm
Thưởng hiệu suất tháng/năm
Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp hỗ trợ về mạnh về Data và hình ảnh đẹp
Đã có sẵn data nóng (KH đang quan tâm đến sp) nên dễ chốt đơn
Sản phẩm thương hiệu top và hợp tác với nhiều KOL/KOC lớn trong nghành
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi đến 40%
Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
Xét tăng lương 12 tháng/lần
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc
Hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...
Du lịch và teambuilding hằng năm

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM KATA Việt Nam

Công ty TNHH TM KATA Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà PTS - 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

