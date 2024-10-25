Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa G5 Fivestar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và vận hành các tài khoản bán hàng online của công ty trên sàn Thương mại điện tử : Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok.... Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua tin nhắn và hotline. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, đơn hàng, vận chuyển. Đề xuất chương trình marketing giảm giá, hỗ trợ ship, tặng quà. Chăm sóc KH cũ và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của KH trong quá trình sử dụng sản phẩm. Theo dõi và báo cáo về hàng hóa, phản hồi của khách hàng và doanh thu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm sales, trực page/chat, vận hành sàn, xử lý đơn,... Thông thạo quy tắc và quy trình vận hành của một trong các nền tảng TiKi / Lazada/ Shopee, có khả năng phân tích dữ liệu tốt; Ưu tiên các bạn mong muốn công việc ổn định, gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm LC (7-9tr/th) + % HH doanh thu (deal theo năng lực khi phỏng vấn)

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Thưởng hiệu suất tháng/năm Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp hỗ trợ về mạnh về Data và hình ảnh đẹp Đã có sẵn data nóng (KH đang quan tâm đến sp) nên dễ chốt đơn Sản phẩm thương hiệu top và hợp tác với nhiều KOL/KOC lớn trong nghành Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi đến 40% Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm và kỹ năng bán hàng Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện Xét tăng lương 12 tháng/lần Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc Hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,... Du lịch và teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM KATA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin