Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO
- Hồ Chí Minh: 38/1 Nguyễn giản Thanh, P. 15, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Đăng ký gian hàng, sản phẩm mới, quản lý danh mục sản phẩm trong chiến lược kinh doanh trên sàn TMĐT
Tổng hợp đơn hàng trên sàn TMĐT, thông báo đơn hàng cho nhân viên cửa hàng chuẩn bị hàng gửi cho khách
Theo dõi các đơn hàng được xác nhận và giao hàng đúng thời gian quy định trên sàn TMĐT
Tổng hợp các vấn đề phát sinh đơn hàng hủy/ đổi trả và xử lý theo quy trình làm việc
Theo dõi tồn kho các sản phẩm đang bán trên sàn
Đảm bảo các chương trình khuyến mãi được set up đầy đủ
Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong ngành trang thiết bị y tế, ngành Dược là một lợi thế
Năng động, siêng năng, trung thực
Khả năng làm việc độc lập, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định (theo % doanh thu, mức lương thảo thuận) + phụ cấp + ăn trưa.
Được thưởng lễ, thưởng tết theo quy định của công ty
Các quyền lợi bảo hiểm, phúc lợi, được 12 ngày nghỉ phép hàng năm quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
