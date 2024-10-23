Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38/1 Nguyễn giản Thanh, P. 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Đăng ký gian hàng, sản phẩm mới, quản lý danh mục sản phẩm trong chiến lược kinh doanh trên sàn TMĐT Tổng hợp đơn hàng trên sàn TMĐT, thông báo đơn hàng cho nhân viên cửa hàng chuẩn bị hàng gửi cho khách Theo dõi các đơn hàng được xác nhận và giao hàng đúng thời gian quy định trên sàn TMĐT Tổng hợp các vấn đề phát sinh đơn hàng hủy/ đổi trả và xử lý theo quy trình làm việc Theo dõi tồn kho các sản phẩm đang bán trên sàn Đảm bảo các chương trình khuyến mãi được set up đầy đủ Các công việc khác được phân công

Đăng ký gian hàng, sản phẩm mới, quản lý danh mục sản phẩm trong chiến lược kinh doanh trên sàn TMĐT

Tổng hợp đơn hàng trên sàn TMĐT, thông báo đơn hàng cho nhân viên cửa hàng chuẩn bị hàng gửi cho khách

Theo dõi các đơn hàng được xác nhận và giao hàng đúng thời gian quy định trên sàn TMĐT

Tổng hợp các vấn đề phát sinh đơn hàng hủy/ đổi trả và xử lý theo quy trình làm việc

Theo dõi tồn kho các sản phẩm đang bán trên sàn

Đảm bảo các chương trình khuyến mãi được set up đầy đủ

Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong ngành trang thiết bị y tế, ngành Dược là một lợi thế Năng động, siêng năng, trung thực Khả năng làm việc độc lập, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

Có kinh nghiệm trong ngành trang thiết bị y tế, ngành Dược là một lợi thế

Năng động, siêng năng, trung thực

Khả năng làm việc độc lập, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định (theo % doanh thu, mức lương thảo thuận) + phụ cấp + ăn trưa. Được thưởng lễ, thưởng tết theo quy định của công ty Các quyền lợi bảo hiểm, phúc lợi, được 12 ngày nghỉ phép hàng năm quy định của Luật lao động

Lương cố định (theo % doanh thu, mức lương thảo thuận) + phụ cấp + ăn trưa.

Được thưởng lễ, thưởng tết theo quy định của công ty

Các quyền lợi bảo hiểm, phúc lợi, được 12 ngày nghỉ phép hàng năm quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin