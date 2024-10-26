Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Lữ Gia, số 70 Lữ Gia, Quận 11

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn giới thiệu thuyết phục khách hàng sử dụng các giải pháp công nghệ SAPO GO, SAPO POS cho tệp khách hàng online và offline lĩnh vực Thương Mại Điện Tử, Retail qua các hình thức tư vấn linh động ( Telesale/ Nhắn tin/ Tư vấn trực tiếp,..) Phát triển tệp khách hàng tiềm năng Thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng (online hoặc offline) Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả bán hàng Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ Thực hiện các đầu công việc được giao Tính chất công việc: Sale Online tại văn phòng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 2003-1996, đảm bảo đi làm fulltime. Có laptop cá nhân Có kinh nghiệm Tư vấn/ Bán hàng/ Sale/ CSKH từ 3 tháng trở lên. Hoặc đã từng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, hiểu biết về quy trình bán hàng. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng). Giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền, yêu thích lĩnh vực Công nghệ. Định hướng công việc rõ ràng, ưu tiên độ găn bó cao.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6-13M (xét tăng lương 3 tháng/ lần) + Hoa hồng lũy tiến từ 5% - 30% + Thưởng triển khai ( dựa trên đầu số khách ký được) + hoa hồng thiết bị phần cứng 5-8% + Phụ cấp đi lại. Thu nhập cạnh tranh theo năng lực từ 10 triệu tới hơn 30 triệu/ tháng với cơ chế hiệu suất hấp dẫn, KHÔNG CHẶN TRẦN. Thưởng theo doanh số bán hàng và các phần thưởng contest thi đua hấp dẫn. Được đào tạo về kỹ năng bán hàng online và kiến thức sản phẩm, lĩnh vực xu hướng Thương Mại Điện Tử Retail, chuyên môn phát triển hơn với tệp Khách Hàng B2B và B2C. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện, đồng nghiệp GenZ hỗ trợ nhiệt tình, quy mô hàng nghìn nhân sự/ Cơ hội thăng tiến trong ngành thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ Cơ hội được làm việc cùng các thương hiệu lớn: Google Partner, Meta, Shopee, Tiktok, Tiki, GHTK, AEON, Grab, Be,Vinamilk, Golden Gate,.. và hàng ngàn các nhà bán hàng trên toàn quốc. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ,.. Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Được tham gia chương trình Bảo hiểm Sapo Care của công ty, các gói khám sức khỏe,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

