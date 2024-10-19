Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Đường số 6, KDC Cityland Gardel Hills, Phường 5, ( Sau Emart Phan Văn Trị), Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng nội dung về sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ theo tiêu chuẩn copywriting chuyên nghiệp. (Chủ yếu nội dung cho video, social media – toàn bộ bằng tiếng Anh) Phối hợp với đội ngũ để hiểu rõ yêu cầu của dự án (đặt tất cả các câu hỏi cần thiết và nêu lên mọi thắc mắc về yêu cầu). Nghiên cứu hiểu biết về người tiêu dùng/người dùng (kênh, xu hướng và tâm lý, vị trí xã hội, ngôn ngữ của đối tượng mục tiêu) qua các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài. Tạo ra nội dung truyền tải thông điệp chính của thương hiệu một cách hiệu quả, với góc độ và chiến lược thương hiệu phù hợp, hài hòa với tâm trạng và giọng điệu của thương hiệu, và phù hợp với chiến lược tổng thể. Tham gia thảo luận ý tưởng, hỗ trợ đội ngũ cho các dự án. Theo dõi tác động của nội dung và đánh giá hiệu quả của chiến dịch. Nhận phản hồi và đánh giá từ đội ngũ để cung cấp nội dung chất lượng nhất. Đảm bảo hoàn thành công việc theo lịch trình đã định.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng biên tập, sáng tạo thông điệp truyền thông, concept, content marketing. Tư duy content tốt, sáng tạo, hướng người dùng, biết phân tích tâm lý hành vi của người dùng. Có khả năng giao tiếp, làm việc đội nhóm tốt. Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, nhanh nhẹn trong công việc, quản lý thời gian tốt. Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc có liên quan cho vị trí này. Khả năng đọc hiểu, viết tiếng Anh tốt (IELTS 6.5 trở lên). Không dị ứng lông mèo. Có laptop riêng. Ưu tiên các bạn học khối ngành kinh tế, MKT, Báo Chí, Truyền Thông như FTU, UEH,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10tr - 30tr (Lương + Thưởng hiệu suất (Thoả thuận trong buổi phỏng vấn)). Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, team building hàng năm. Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước. Làm việc trong phòng máy lạnh. Cơ hội thăng tiến, môi trường năng động toàn người trẻ Tài trợ các khoá học phát triển cho nhân viên hoàn thành tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

