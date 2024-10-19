Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40 Đường số 6, KDC Cityland Gardel Hills, Phường 5, ( Sau Emart Phan Văn Trị), Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng nội dung về sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ theo tiêu chuẩn copywriting chuyên nghiệp. (Chủ yếu nội dung cho video, social media – toàn bộ bằng tiếng Anh) Phối hợp với đội ngũ để hiểu rõ yêu cầu của dự án (đặt tất cả các câu hỏi cần thiết và nêu lên mọi thắc mắc về yêu cầu). Nghiên cứu hiểu biết về người tiêu dùng/người dùng (kênh, xu hướng và tâm lý, vị trí xã hội, ngôn ngữ của đối tượng mục tiêu) qua các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài. Tạo ra nội dung truyền tải thông điệp chính của thương hiệu một cách hiệu quả, với góc độ và chiến lược thương hiệu phù hợp, hài hòa với tâm trạng và giọng điệu của thương hiệu, và phù hợp với chiến lược tổng thể. Tham gia thảo luận ý tưởng, hỗ trợ đội ngũ cho các dự án. Theo dõi tác động của nội dung và đánh giá hiệu quả của chiến dịch. Nhận phản hồi và đánh giá từ đội ngũ để cung cấp nội dung chất lượng nhất. Đảm bảo hoàn thành công việc theo lịch trình đã định.
Xây dựng nội dung về sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ theo tiêu chuẩn copywriting chuyên nghiệp. (Chủ yếu nội dung cho video, social media – toàn bộ bằng tiếng Anh)
Phối hợp với đội ngũ để hiểu rõ yêu cầu của dự án (đặt tất cả các câu hỏi cần thiết và nêu lên mọi thắc mắc về yêu cầu).
Nghiên cứu hiểu biết về người tiêu dùng/người dùng (kênh, xu hướng và tâm lý, vị trí xã hội, ngôn ngữ của đối tượng mục tiêu) qua các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài.
Tạo ra nội dung truyền tải thông điệp chính của thương hiệu một cách hiệu quả, với góc độ và chiến lược thương hiệu phù hợp, hài hòa với tâm trạng và giọng điệu của thương hiệu, và phù hợp với chiến lược tổng thể.
Tham gia thảo luận ý tưởng, hỗ trợ đội ngũ cho các dự án.
Theo dõi tác động của nội dung và đánh giá hiệu quả của chiến dịch.
Nhận phản hồi và đánh giá từ đội ngũ để cung cấp nội dung chất lượng nhất.
Đảm bảo hoàn thành công việc theo lịch trình đã định.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng biên tập, sáng tạo thông điệp truyền thông, concept, content marketing. Tư duy content tốt, sáng tạo, hướng người dùng, biết phân tích tâm lý hành vi của người dùng. Có khả năng giao tiếp, làm việc đội nhóm tốt. Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, nhanh nhẹn trong công việc, quản lý thời gian tốt. Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc có liên quan cho vị trí này. Khả năng đọc hiểu, viết tiếng Anh tốt (IELTS 6.5 trở lên). Không dị ứng lông mèo. Có laptop riêng. Ưu tiên các bạn học khối ngành kinh tế, MKT, Báo Chí, Truyền Thông như FTU, UEH,...
Có kỹ năng biên tập, sáng tạo thông điệp truyền thông, concept, content marketing.
Tư duy content tốt, sáng tạo, hướng người dùng, biết phân tích tâm lý hành vi của người dùng.
Có khả năng giao tiếp, làm việc đội nhóm tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, nhanh nhẹn trong công việc, quản lý thời gian tốt.
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc có liên quan cho vị trí này.
Khả năng đọc hiểu, viết tiếng Anh tốt (IELTS 6.5 trở lên).
Không dị ứng lông mèo.
Có laptop riêng.
Ưu tiên các bạn học khối ngành kinh tế, MKT, Báo Chí, Truyền Thông như FTU, UEH,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10tr - 30tr (Lương + Thưởng hiệu suất (Thoả thuận trong buổi phỏng vấn)). Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, team building hàng năm. Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước. Làm việc trong phòng máy lạnh. Cơ hội thăng tiến, môi trường năng động toàn người trẻ Tài trợ các khoá học phát triển cho nhân viên hoàn thành tốt công việc
Thu nhập: 10tr - 30tr (Lương + Thưởng hiệu suất (Thoả thuận trong buổi phỏng vấn)).
Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, team building hàng năm.
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước.
Làm việc trong phòng máy lạnh.
Cơ hội thăng tiến, môi trường năng động toàn người trẻ
Tài trợ các khoá học phát triển cho nhân viên hoàn thành tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 40 đường số 6, KDC Cityland Garden Hills, Phường 5, Gò Vấp (Sau Emart Phan Văn Trị)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuong-mai-dien-tu-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job213176
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD Thlone JSC
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD Ms Ngân English
350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Vie Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần Vie Healthcare
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AA Decor Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu Bảo Ngọc Store
4 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Homi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Homi Cosmetic
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD Intes Co., Ltd
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ideal Life (IZIon24) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Ideal Life (IZIon24)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAFRANCE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên First Commercial Bank Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận First Commercial Bank Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
500 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD GSM
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Vietnam Total Design & Construction Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD Vietnam Total Design & Construction Co.,ltd
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing GEEK Up làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GEEK Up
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm