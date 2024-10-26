Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thay mặt công ty liên hệ và làm việc với các sàn thương mại điện tử (Tiktokshop, Shopee livestream,...). Phụ trách quản lý, vận hành các hoạt động bán hàng trên các kênh Thương mại điện tử bao gồm: chạy các chiến dịch, Upload nội dung, hình ảnh lên các trang TMĐT, kiểm tra và quản lý tồn kho..... Triển khai các hoạt động Marketing Kết hợp với các sàn TMĐT , tăng tương tác và nhận diện với khách hàng, tăng doanh thu. Phát triển các kênh thương mại điện tử mới. Định kỳ tham san các campaign của các sàn. Theo dõi xử lý đơn hàng trên hệ thống. Quản lý, theo dõi, báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí định kỳ từ các trang thương mại điện tử. Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học. Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vận hành và phát triển các kênh thương mại điện tử. Hiểu biết rõ về vận hành, campaign, đăng tải sản phẩm trên các sàn TMĐT, update tồn kho. Có kiến thức tốt về marketing thương mại điện tử, nghiên cứu và phát triển thị trường. Có thái độ chăm chỉ nhiệt tình, trung thực, tác phong nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực, kinh nghiệm (bao gồm lương cứng + phụ cấp + thưởng KPI, doanh số, thưởng thành tích...) Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân. Sẵn sàng thưởng và tăng lương khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển toàn diện tại công ty. Ban lãnh đạo trẻ trung, chuyên môn cao, luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến nhân viên. Hưởng các chính sách ưu đãi mua hàng dành riêng cho CBNV. Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - tết đầy đủ theo quy định Công ty. Công ty thường xuyên có các hoạt động giao lưu, liên hoan, teambuilding, du lịch định kỳ hằng năm, tiệc tổ chức sinh nhật,... Thưởng sinh nhật, tháng lương thứ 13,... Hưởng các chế độ bảo hiểm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Địa chỉ làm việc: VP công ty – số 96 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.