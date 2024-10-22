Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Công việc quản lý team:

Quản lý, lên kế hoạch, giám sát khối lượng, chất lượng công việc của các nhân viên và chịu trách nhiệm chính về kế hoạch hoạt động, mục tiêu chung của nhóm. Quản lý nhân sự trong team, gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc nhóm để đạt mục tiêu Tham gia tuyển dụng và đào tạo, hướng dẫn các thành viên trong team phát triển kỹ năng cần thiết trong công việc Báo cáo kết quả mục tiêu hàng tuần, tháng, quý và các báo cáo theo yêu cầu.

Quản lý, lên kế hoạch, giám sát khối lượng, chất lượng công việc của các nhân viên và chịu trách nhiệm chính về kế hoạch hoạt động, mục tiêu chung của nhóm.

Quản lý nhân sự trong team, gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc nhóm để đạt mục tiêu

Tham gia tuyển dụng và đào tạo, hướng dẫn các thành viên trong team phát triển kỹ năng cần thiết trong công việc

Báo cáo kết quả mục tiêu hàng tuần, tháng, quý và các báo cáo theo yêu cầu.

Công việc chuyên môn:

Quản lý team và vận hành hoạt động các gian hàng của công ty trên nền tảng TikTok. Tối ưu các chỉ số liên quan Xây dựng kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi hàng tháng và theo các chiến dịch đặc biệt Lập và phân bổ ngân sách, thực hiện các hoạt động kéo traffic vào gian hàng: quảng cáo nội sàn / ngoại sàn, tham gia các chiến dịch bán hàng của Sàn Quản lý và định hướng các nhân sự PR-Booking, Content, Ads để tối ưu các hoạt động livestream, booking KOL/KOC

Quản lý team và vận hành hoạt động các gian hàng của công ty trên nền tảng TikTok. Tối ưu các chỉ số liên quan

Xây dựng kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi hàng tháng và theo các chiến dịch đặc biệt

Lập và phân bổ ngân sách, thực hiện các hoạt động kéo traffic vào gian hàng: quảng cáo nội sàn / ngoại sàn, tham gia các chiến dịch bán hàng của Sàn

Quản lý và định hướng các nhân sự PR-Booking, Content, Ads để tối ưu các hoạt động livestream, booking KOL/KOC

Địa điểm làm việc: Tầng 3, Sảnh A, Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, HN

Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 tới thứ 7 (8h00-17h30), thứ 7 không chấm công, làm việc linh hoạt, được về sớm, tính lương full ngày.

Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý vận hành trong lĩnh vực sàn thương mại điện tử Shopee/Tiktok shop... Ưu tiên trong các ngành hàng Sức khỏe, TPCN, Mỹ phẩm làm đẹp,... Có kiến thức tốt về quy trình vận hành sàn TMĐT Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và đo lường hiệu quả Kỹ năng quản lý, đào tạo và thúc đẩy đội ngũ

Nam/nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý vận hành trong lĩnh vực sàn thương mại điện tử Shopee/Tiktok shop... Ưu tiên trong các ngành hàng Sức khỏe, TPCN, Mỹ phẩm làm đẹp,...

Có kiến thức tốt về quy trình vận hành sàn TMĐT

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và đo lường hiệu quả

Kỹ năng quản lý, đào tạo và thúc đẩy đội ngũ

Chân dung con người phù hợp:

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc Yêu thích sự học hỏi phát triển bản thân và có tư duy tích cực Ứng viên thích làm việc trong môi trường trẻ trung nhiều hoạt động nội bộ

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc

Yêu thích sự học hỏi phát triển bản thân và có tư duy tích cực

Ứng viên thích làm việc trong môi trường trẻ trung nhiều hoạt động nội bộ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Về thu nhập: LCB + PC + %Doanh số kênh Lương cứng: 12.000.000 - 14.000.000VNĐ Thu nhập trong khung: 16.000.000 - 25.000.0000VNĐ/tháng Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng Thưởng tháng lương 13,14,15 Review tăng lương cố định 2 lần/năm Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Về thu nhập: LCB + PC + %Doanh số kênh

Lương cứng: 12.000.000 - 14.000.000VNĐ

Thu nhập trong khung: 16.000.000 - 25.000.0000VNĐ/tháng

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

30.000

150.000

Thưởng tháng lương 13,14,15

13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Về các cơ hội phát triển:

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ. Quỹ đào tạo Marketing 300 triệu/năm Cơ hội phát triển lên Trưởng phòng Thương Mại Điện Tử

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.

Quỹ đào tạo Marketing 300 triệu/năm

Cơ hội phát triển lên Trưởng phòng Thương Mại Điện Tử

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) ngày yêu thương siêu thú vị định kỳ hàng tháng Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party.. Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc) Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free đầy đủ Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN) Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị. BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) ngày yêu thương siêu thú vị định kỳ hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc)

Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free đầy đủ

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin