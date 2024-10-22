Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Công việc quản lý team:
Quản lý, lên kế hoạch, giám sát khối lượng, chất lượng công việc của các nhân viên và chịu trách nhiệm chính về kế hoạch hoạt động, mục tiêu chung của nhóm.
Quản lý nhân sự trong team, gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc nhóm để đạt mục tiêu
Tham gia tuyển dụng và đào tạo, hướng dẫn các thành viên trong team phát triển kỹ năng cần thiết trong công việc
Báo cáo kết quả mục tiêu hàng tuần, tháng, quý và các báo cáo theo yêu cầu.
Công việc chuyên môn:
Quản lý team và vận hành hoạt động các gian hàng của công ty trên nền tảng TikTok. Tối ưu các chỉ số liên quan
Xây dựng kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi hàng tháng và theo các chiến dịch đặc biệt
Lập và phân bổ ngân sách, thực hiện các hoạt động kéo traffic vào gian hàng: quảng cáo nội sàn / ngoại sàn, tham gia các chiến dịch bán hàng của Sàn
Quản lý và định hướng các nhân sự PR-Booking, Content, Ads để tối ưu các hoạt động livestream, booking KOL/KOC
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 tới thứ 7 (8h00-17h30), thứ 7 không chấm công, làm việc linh hoạt, được về sớm, tính lương full ngày.
Nam/nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý vận hành trong lĩnh vực sàn thương mại điện tử Shopee/Tiktok shop... Ưu tiên trong các ngành hàng Sức khỏe, TPCN, Mỹ phẩm làm đẹp,...
Có kiến thức tốt về quy trình vận hành sàn TMĐT
Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và đo lường hiệu quả
Kỹ năng quản lý, đào tạo và thúc đẩy đội ngũ
Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc
Yêu thích sự học hỏi phát triển bản thân và có tư duy tích cực
Ứng viên thích làm việc trong môi trường trẻ trung nhiều hoạt động nội bộ

Về thu nhập:
Về thu nhập: LCB + PC + %Doanh số kênh
Lương cứng: 12.000.000 - 14.000.000VNĐ
Thu nhập trong khung: 16.000.000 - 25.000.0000VNĐ/tháng
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Thưởng tháng lương 13,14,15
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.
Quỹ đào tạo Marketing 300 triệu/năm
Cơ hội phát triển lên Trưởng phòng Thương Mại Điện Tử
Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) ngày yêu thương siêu thú vị định kỳ hàng tháng
Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..
Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc)
Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free đầy đủ
Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.
BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

