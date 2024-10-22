Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH DANNYGREEN RETAIL & FRANCHISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH DANNYGREEN RETAIL & FRANCHISE
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH DANNYGREEN RETAIL & FRANCHISE

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN RETAIL & FRANCHISE

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 36 Đường số 1, KDC Cityland, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

− Chịu trách truyền thông, bán hàng cho các kênh TMĐT (Shopee, Shopeefood, LZD, Tiktok, Grabfood, Grabmart,...) và website DannyGreenBiomarkt.
− Kiểm soát, vận hành các kênh TMĐT (Shopee, Shopeefood, LZD, Tiktok, Grabfood, Grabmart,...) và website DannyGreenBiomarkt.
− Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin sản phẩm, giá bán, hình ảnh cho các kênh TMĐT (Shopee, Shopeefood, LZD, Tiktok, Grabfood, Grabmart,...) và website DannyGreenBiomarkt.
− Chịu trách nhiệm tư vấn sản phẩm, chăm sóc khách hàng trên các kênh TMĐT, website DannyGreenBiomarkt và Fanpage DannyGreen BioMarkt, DannyGreen BioMarkt KV TNB,...
− Chịu trách nhiệm truyền thông, quảng bá, nội dung, vận hàng cho các kênh Digital Marketing của Retails bao gồm:
+ DannyCheen BioMarkt: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo OA.
+ DannyGreen Lovers: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo OA.
− Các công việc phát sinh mới do trực tiếp GĐPTBL hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Chủ Tịch Tập Đoàn chỉ đạo.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Tốt nghiệp: Đại học trở lên.
− Tuổi: 22-35 tuổi.
− Kinh nghiệm: Từ 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm marketing và vận hành các kênh TMĐT và Digital Marketing.
− Trình độ tin học: Kỹ năng vi tính văn phòng tốt.
− Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.
− Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch. Nắm bắt những thay đổi và xu hướng của TMĐT và Digital Marketing.
− Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN RETAIL & FRANCHISE Thì Được Hưởng Những Gì

THỜI GIAN LÀM VIỆC:
• Từ thứ 2 đến thứ 7: 08:00 - 17:00
MỨC LƯƠNG VÀ QUYỀN LỢI:
− Mức lương: 15,000,000 – 17,000,000đ/tháng

− Sau thời gian thử việc được kí HĐLĐ và hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo luật Lao động và chính sách của công ty.
− Thưởng các ngày lễ, Tết, ... lương tháng 13 theo chính sách công ty, 12 ngày phép năm, teambuilding...
− Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN RETAIL & FRANCHISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DANNYGREEN RETAIL & FRANCHISE

CÔNG TY TNHH DANNYGREEN RETAIL & FRANCHISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

