Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C51 - 15 khu đô thị Geleximco - Lê Trọng Tấn - Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ để đảm bảo hiểu rõ nhu cầu của khách hàng trên sàn thương mại điện tử

- Xử lý đơn hàng, tối ưu tỉ lệ chốt, đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng đề ra.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm việc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng,vận hành sàn thương mại điện tử

- Chăm chỉ, kiên trì, cẩn thận, ham học hỏi

- Có tinh thần cầu tiến máu chiến, năng lượng tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẢO TỒN VĂN HÓA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB 6.000.000- 8.000.000 đồng + 5% thưởng doanh số (thu nhập 8.000.000 -30.000.000 đồng)

- Hỗ trợ chi phí đi lại 500k/tháng

- Phụ cấp ăn trưa: 25k/ ngày

•Mức thu nhập là không giới hạn với người có năng lực, tự tin bán hàng đạt doanh số. Ngoài lương cơ sở thu nhập còn đến từ các thưởng sau: Thưởng doanh số, thưởng nóng khi vượt chỉ tiêu cơ bản.

Mức thu nhập là không giới hạn với người có năng lực, tự tin bán hàng đạt doanh số. Ngoài lương cơ sở thu nhập còn đến từ các thưởng sau: Thưởng doanh số, thưởng nóng khi vượt chỉ tiêu cơ bản.

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như Mentor, Leader Sale, CSKH

- Được đào tạo về kĩ năng mềm, kĩ năng cứng theo từng cấp bậc: nhân viên, mentor, leader: Khoá học kỹ năng quản lý tài chính, xây dựng mối quan hệ, kỹ năng leader...

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước ; các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẢO TỒN VĂN HÓA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin