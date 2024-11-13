Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1. Kiểm tra các hoạt động lưu trình trong kho; giám sát và kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm của nhân viên.

2. Trích xuất các dữ liệu bất thường từ hệ thống trong các khâu bàn giao, nhập kho, đóng gói, xuất hàng, phân tích dữ liệu và báo cáo kịp thời các bất thường;

3. Kiểm đếm số lượng hàng tồn kho định kì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm QA/ QC, không có được đào tạo

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực

• Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp laptop, sinh nhật, hiếu; hỉ, thưởng cuối năm, tăng lương hàng năm.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

• Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin