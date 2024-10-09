Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 262/3 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đổ dữ liệu từ các sàn TMĐT: Lazada, tiktok... và lên doanh số trên phần mềm kế toán. Đối chiếu số liệu sàn gửi về: như chi phí sàn, chiết khấu,... Xuất hóa đơn GTGT, xử lý hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn GTGT (trong TH có sai sót) Phối hợp với các phòng ban khác trong các công việc phát sinh Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải trả thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời. Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng Lập báo cáo khác theo yêu cầu của cấp quản lý. Gửi thư xác nhận công nợ các khoản phải thu định kỳ.
Đổ dữ liệu từ các sàn TMĐT: Lazada, tiktok... và lên doanh số trên phần mềm kế toán.
Đối chiếu số liệu sàn gửi về: như chi phí sàn, chiết khấu,...
Xuất hóa đơn GTGT, xử lý hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn GTGT (trong TH có sai sót)
Phối hợp với các phòng ban khác trong các công việc phát sinh
Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải trả thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.
Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng
Lập báo cáo khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Gửi thư xác nhận công nợ các khoản phải thu định kỳ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, ưu tiên ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm KT và đã làm về sàn thương mại điện tử Biết sử dụng phần mềm kế toán misa Biết định khoản nghiệp vụ cơ bản Có laptop cá nhân Thành thạo các kỹ năng Microsoft world, excel, các kĩ năng văn phòng khác,... quan trọng nhất là excel biết dùng hàm để xử lý công việc Nắm vững nghiệp vụ kế toán: nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu, nghiệp vụ kế toán doanh thu Kiên trì, cẩn thận,trung thực, quyết liệt có kế hoạch rõ ràng, luôn thực hiện công việc đúng thời hạn Có kỹ năng tổng hợp số liệu, xử lý tình huống phát sinh nhanh Giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, ưu tiên ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm KT và đã làm về sàn thương mại điện tử
Biết sử dụng phần mềm kế toán misa
Biết định khoản nghiệp vụ cơ bản
Có laptop cá nhân
Thành thạo các kỹ năng Microsoft world, excel, các kĩ năng văn phòng khác,... quan trọng nhất là excel biết dùng hàm để xử lý công việc
Nắm vững nghiệp vụ kế toán: nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu, nghiệp vụ kế toán doanh thu
Kiên trì, cẩn thận,trung thực, quyết liệt có kế hoạch rõ ràng, luôn thực hiện công việc đúng thời hạn
Có kỹ năng tổng hợp số liệu, xử lý tình huống phát sinh nhanh
Giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12tr/tháng (thương lượng theo năng lực); Làm online 3 ngày/tháng; Voucher Lễ, Tết, sinh nhật. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Lương: 9-12tr/tháng (thương lượng theo năng lực);
Làm online 3 ngày/tháng;
Voucher Lễ, Tết, sinh nhật.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

