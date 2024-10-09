Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO
- Hồ Chí Minh: 262/3 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Đổ dữ liệu từ các sàn TMĐT: Lazada, tiktok... và lên doanh số trên phần mềm kế toán.
Đối chiếu số liệu sàn gửi về: như chi phí sàn, chiết khấu,...
Xuất hóa đơn GTGT, xử lý hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn GTGT (trong TH có sai sót)
Phối hợp với các phòng ban khác trong các công việc phát sinh
Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải trả thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.
Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng
Lập báo cáo khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Gửi thư xác nhận công nợ các khoản phải thu định kỳ.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, ưu tiên ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm KT và đã làm về sàn thương mại điện tử
Biết sử dụng phần mềm kế toán misa
Biết định khoản nghiệp vụ cơ bản
Có laptop cá nhân
Thành thạo các kỹ năng Microsoft world, excel, các kĩ năng văn phòng khác,... quan trọng nhất là excel biết dùng hàm để xử lý công việc
Nắm vững nghiệp vụ kế toán: nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu, nghiệp vụ kế toán doanh thu
Kiên trì, cẩn thận,trung thực, quyết liệt có kế hoạch rõ ràng, luôn thực hiện công việc đúng thời hạn
Có kỹ năng tổng hợp số liệu, xử lý tình huống phát sinh nhanh
Giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9-12tr/tháng (thương lượng theo năng lực);
Làm online 3 ngày/tháng;
Voucher Lễ, Tết, sinh nhật.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
