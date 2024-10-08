Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập và thực hiện các kế hoạch phát triển bán hàng hàng trên các sàn TMĐT - Chịu trách nhiệm chính về việc lập kế hoạch và thực hiện triển khai kế hoạch bán hàng chi tiết liên quan đến kênh TMĐT theo tháng/theo quý/theo năm để đạt mục tiêu doanh số, tỉ lệ tăng trưởng kênh (số lượng khách hàng mới-cũ, giá trị đơn hàng trung bình, tỉ lệ chuyển đổi,...) - Chịu trách nhiệm quản lý chi phí của toàn bộ hoạt động trên kênh TMĐT: chi phí khuyến mãi, chi phí đầu tư marketing, chi phí quà tặng, ... - Phối hợp cùng với Marketing đề xuất các hoạt động, chương trình đa dạng khuyến mại, đa dạng thông tin trên TMĐT để thu hút thêm lượng khách hàng mới.

2. Theo dõi thị trường, nghiên cứu chiến lược kinh doanh của các đối thủ trên các sàn TMĐT và phát triển các đối tác TMĐT - Nghiên cứu thị trường đối thủ, phân tích hành vi mua hàng online ... phối hợp với các phòng ban liên quan để có các đề xuất phù hợp với chính sách của công ty theo các mục tiêu đã vạch ra và theo xu hướng của thị trường TMĐT (hoạt động, chương trình bán hàng, sự kiện, chiến dịch bán hàng...) - Tham gia xây dựng các giải pháp nhằm định hướng các hoạt động phát triển TMĐT, phát triển đối tác trên các sàn TMĐT được triển khai được đúng và hiệu quả. - Xây dựng quan hệ tốt đẹp, minh bạch, rõ ràng với các đối tác - Duy trì và giám sát DVKH về bán hàng, giao hàng, hậu mãi; việc thực hiện đo lường, đánh giá sự hài lòng của đối tác liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ khách hàng; hỗ trợ giải quyết các khiếu nại về DVKH có liên quan đến đối tác TMĐT

3. Báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh của các sàn TMĐT - Lập báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động của các kế hoạch kinh doanh trong tháng/quý/năm và trong chiến dịch - Theo dõi, duy trì các báo cáo, kết quả hoạt động theo ngày trên từng nhóm ngành hàng, thương hiệu và sản phẩm để có những đề xuất, điều chỉnh kịp thời và phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử thương mại, Kinh doanh quốc tế, Marketing,...

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực về Kinh doanh, Marketing tại các sàn thương mại điện tử hoặc công ty FMCG.

- Có kiến thức về Thương mại điện tử, đặc biệt các sàn TMĐT

- Có kiến thức về Kinh doanh, Brand Marketing, Digital Marketing

- Kiên định & có khả năng trình bày tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,... Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 17 ngày phép/ năm

Thử việc hưởng 100% lương

Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí

Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm

Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

17 ngày phép/ năm

