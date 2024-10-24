Tuyển Thương Mại Điện Tử thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 133/43 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện lên kế hoạch Livestream tư vấn sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử (Tiktok/Shopee...). Xây dựng kịch bản Livestream, chủ đề, nội dung nhằm thu hút và giữ chân người xem. Phối hợp với team Marketing nhằm lên kế hoạch Livestream phù hợp theo chiến dịch đã được định hướng. Thực hiện các công việc theo sự phân công.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Linh hoạt theo sự sắp xếp của kế hoạch Livestream. Giao tiếp tốt, tự tin; xử lý tình huống linh hoạt. Giọng nói lưu loát, dễ nghe. Có kinh nghiệm & định hướng Livestream lâu dài. Am hiểu và cập nhật liên tục các xu hướng mới nhất. Chăm chỉ, nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TULI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 10,000,000 - 30,000,000đ (Lương cứng + thưởng KPI). Đánh giá hiệu quả công việc, xem xét tăng lương định kỳ 01 năm/ lần. Thử việc: 2 tháng. Được đóng BHXH & Nghỉ lễ theo chế độ nhà nước. Được hỗ trợ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TULI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.