Tuyển Tiếng Anh thu nhập 0.5 - 1 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 0 - 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 0 - 1 Triệu

- Tiếp nhận các ca test/demo đầu vào dành cho học viên tiếng Anh (Học sinh Tiểu học & Học sinh THCS). Hình thức: Online (qua zoom).

- Hướng dẫn học sinh làm bài test đầu vào.

- Test speaking 1-1 với học viên và đánh giá học viên ở trình độ tiếng Anh nào theo khung trình độ trung tâm đưa ra.

- Tham gia hỗ trợ nhận xét và tư vấn về trình độ của học sinh.

- Thời gian làm việc có thể đăng ký các ca: Ca 1: 14h-17h30 Ca 2: 17h30-21h30 Ca 3: 19h-21h30 Hoặc có thể đăng ký ca linh động 2h/ca, ưu tiên làm đc ca vào buổi tối, ít nhất làm được 8 tiếng/tuần

- Hình thức làm việc: Làm online tại nhà

Với Mức Lương 0 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy, Ngôn ngữ Anh.

-

- Tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn, tương đương từ 6.0 speaking IELTS.

- Không nói ngọng, không nói tiếng địa phương.

- Tính cách thân thiện, vui vẻ, kiên nhẫn, biết lắng nghe và tạo sự thoải mái cho học viên.

- Chăm chỉ, nhiệt tình.

- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 30k-45k/giờ (Tuỳ năng lực) (lương sẽ được tính khi ca test được thành công, mỗi ca test trung bình từ 20-30 phút)

- Đối với các ca test tester phải đợi từ 5 phút nhưng không test thành công vẫn được tính 15% lương của ca test đó

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và hướng dẫn khi làm việc.

- Làm việc môi trường chuyên nghiệp

- Có cơ hội trở thành giáo viên của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

