Tuyển Tiếng Anh thu nhập 0.5 - 1 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Mức lương
0 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 0 - 1 Triệu

- Tiếp nhận các ca test/demo đầu vào dành cho học viên tiếng Anh (Học sinh Tiểu học & Học sinh THCS). Hình thức: Online (qua zoom).
- Hướng dẫn học sinh làm bài test đầu vào.
- Test speaking 1-1 với học viên và đánh giá học viên ở trình độ tiếng Anh nào theo khung trình độ trung tâm đưa ra.
- Tham gia hỗ trợ nhận xét và tư vấn về trình độ của học sinh.
- Thời gian làm việc có thể đăng ký các ca: Ca 1: 14h-17h30 Ca 2: 17h30-21h30 Ca 3: 19h-21h30 Hoặc có thể đăng ký ca linh động 2h/ca, ưu tiên làm đc ca vào buổi tối, ít nhất làm được 8 tiếng/tuần
- Hình thức làm việc: Làm online tại nhà

Với Mức Lương 0 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy, Ngôn ngữ Anh.
-
- Tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn, tương đương từ 6.0 speaking IELTS.
- Không nói ngọng, không nói tiếng địa phương.
- Tính cách thân thiện, vui vẻ, kiên nhẫn, biết lắng nghe và tạo sự thoải mái cho học viên.
- Chăm chỉ, nhiệt tình.
- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.
- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 30k-45k/giờ (Tuỳ năng lực) (lương sẽ được tính khi ca test được thành công, mỗi ca test trung bình từ 20-30 phút)
- Đối với các ca test tester phải đợi từ 5 phút nhưng không test thành công vẫn được tính 15% lương của ca test đó
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và hướng dẫn khi làm việc.
- Làm việc môi trường chuyên nghiệp
- Có cơ hội trở thành giáo viên của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

