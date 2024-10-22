Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 61E Đê La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Soạn thảo bài thi định kì, bài kiểm tra đầu vào, syllabus cho Giáo viên (có sẵn tài liệu và được hướng dẫn cụ thể.)
Dự giờ định kì các lớp học, kiểm soát rủi ro để đảm bảo chất lượng đào tạo.
Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ bộ phận Quản lý lớp, Tư vấn Giáo dục để cải thiện chất lượng Giáo viên, chất lượng giảng dạy nhằm đảm bảo kết quả đầu ra cho học viên.
Sắp xếp lịch giảng dạy cho Giáo viên, lịch trực ca cho Quản lý lớp.
Hỗ trợ đóng góp về phát triển chương trình & phương pháp dạy mới hiệu quả.
Các công việc khác được giao theo sự phân công của Giám Đốc trong phạm trù chuyên môn.
Tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện như sinh nhật, team builing, du lịch... cùng các bộ phận trong Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, có chứng chỉ IELTS 7.0 hoặc chứng chỉ C1, TESOL hoặc các văn bằng, chứng chỉ Quốc tế tương đương (bắt buộc)
Thành thạo Tiếng Anh 4 kỹ năng.
Có kinh nghiệm gia sư, soạn thảo giáo trình, bài giảng hoặc quản lý lớp học tối thiểu 6 tháng trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm về IELTS hoặc Cambrige.
Có tinh thần chăm chỉ & nhiệt huyết trong công việc.
Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các trường học hoặc rung tâm Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chức danh : 9.000.000 – 12.000.000 vnđ + Thưởng nóng + Thưởng KPIs. Thu nhập trung bình từ 10.000.000đ – 15.000.000đ/ tháng (Ứng viên tự thỏa thuận lương theo kinh nghiệm & năng lực thực tế). Có lộ trình tăng lương rõ ràng.
9.000.000 – 12.000.000 vnđ + Thưởng nóng + Thưởng KPIs. Thu nhập trung bình từ 10.000.000đ – 15.000.000đ/ tháng
Thử việc 2 tháng x 85% lương gross theo đúng Luật LĐ. Các khoản thưởng khác nhận 100%
Làm việc trong môi trường Giáo dục đạt chuẩn 5 sao. Được training đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ và văn hoá của Công ty.
Cam kết không chậm lương, thưởng, không nợ BHXH.
Được tham gia đầy đủ chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, tham gia du lịch, team building, tiệc cuối năm theo cơ chế của Công ty.
Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ, Tết, 30/4, 1/5, 2/9, sinh nhật.
Văn phòng đẹp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, 9x trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15B Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

