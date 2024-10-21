Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Liên hệ chăm sóc khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới Phát triển thêm kênh bán hàng mới Quản lý dữ liệu khách hàng,đơn hàng,chứng từ thanh toán, đôn đốc thanh toán Chăm sóc phát triển doanh số các điểm bán hiện tại bao gồm thăm viếng, hỗ trợ đẩy mạnh bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý trưng bày hàng, quản lý đào tạo kỹ năng nhân viên bán hàng Đề xuất các chương trình sales, marketing, trade marketing,.. hiệu quả Hỗ trợ chuẩn bị & đứng gian hàng triển lãm,hội chợ trong & ngoài nước Di chuyển giữa các thành phố lớn
Liên hệ chăm sóc khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới
Phát triển thêm kênh bán hàng mới
Quản lý dữ liệu khách hàng,đơn hàng,chứng từ thanh toán, đôn đốc thanh toán
Chăm sóc phát triển doanh số các điểm bán hiện tại bao gồm thăm viếng, hỗ trợ đẩy mạnh bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý trưng bày hàng, quản lý đào tạo kỹ năng nhân viên bán hàng
Đề xuất các chương trình sales, marketing, trade marketing,.. hiệu quả
Hỗ trợ chuẩn bị & đứng gian hàng triển lãm,hội chợ trong & ngoài nước
Di chuyển giữa các thành phố lớn
Sale bán hàng
Bán hàng sôcôla, dịch vụ trải nghiệm làm sôcôla, chăm sóc tư vấn khách hàng tại showroom, chốt deals đạt doanh số mục tiêu Trưng bày sản phẩm, chăm sóc hàng hóa, quầy kệ, cửa hàng đẹp, thu hút Kiểm tra, kiểm kê hàng hóa, tồn kho, lên lịch đặt hàng Đề xuất các chương trình ưu đãi bán hàng hoặc marketing hiệu quả ( nếu có thể) Công việc khác tại cửa hàng như hướng dẫn workshop hoặc pha chế cơ bản ( nếu có theo phân công)
Bán hàng sôcôla, dịch vụ trải nghiệm làm sôcôla, chăm sóc tư vấn khách hàng tại showroom, chốt deals đạt doanh số mục tiêu
Trưng bày sản phẩm, chăm sóc hàng hóa, quầy kệ, cửa hàng đẹp, thu hút
Kiểm tra, kiểm kê hàng hóa, tồn kho, lên lịch đặt hàng
Đề xuất các chương trình ưu đãi bán hàng hoặc marketing hiệu quả ( nếu có thể)
Công việc khác tại cửa hàng như hướng dẫn workshop hoặc pha chế cơ bản ( nếu có theo phân công)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm bán hàng ít nhất 3 năm Yêu thích & có tiềm năng làm công việc chăm sóc khách hàng, phát triển kinh doanh, Làm việc, giao tiếp chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, hiệu quả, cẩn thận và có trách nhiệm Tuân thủ nội quy công ty về giờ giấc, trang phục, cách thức giao dịch và truyền tải thông tin cho khách hàng Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc
Kinh nghiệm bán hàng ít nhất 3 năm
Yêu thích & có tiềm năng làm công việc chăm sóc khách hàng, phát triển kinh doanh,
Làm việc, giao tiếp chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, hiệu quả, cẩn thận và có trách nhiệm
Tuân thủ nội quy công ty về giờ giấc, trang phục, cách thức giao dịch và truyền tải thông tin cho khách hàng
Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm full-time, lương thưởng hấp dẫn, lương 10- 15 triệu ( Senior Sales), Sales cửa hàng ( 6-10 triệu), thử việc 2 tháng, BHXH sau thử việc Thưởng doanh số bán hàng theo qui định của công ty Giờ làm việc : 8:00 am – 5:30pm, thứ 2 – thứ 7, có thể làm thêm giờ khi cần thiết, làm việc tại văn phòng & đi giao dịch bên ngoài, bán hàng tại cửa hàng sẽ làm việc theo ca
Làm full-time, lương thưởng hấp dẫn, lương 10- 15 triệu ( Senior Sales), Sales cửa hàng ( 6-10 triệu), thử việc 2 tháng, BHXH sau thử việc
Thưởng doanh số bán hàng theo qui định của công ty
Giờ làm việc : 8:00 am – 5:30pm, thứ 2 – thứ 7, có thể làm thêm giờ khi cần thiết, làm việc tại văn phòng & đi giao dịch bên ngoài, bán hàng tại cửa hàng sẽ làm việc theo ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 74B Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-anh-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job216357
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 25/10/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thành Vinh Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Thành Vinh Holdings
Hạn nộp: 16/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 25/10/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thành Vinh Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Thành Vinh Holdings
Hạn nộp: 16/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất