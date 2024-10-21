Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Liên hệ chăm sóc khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới Phát triển thêm kênh bán hàng mới Quản lý dữ liệu khách hàng,đơn hàng,chứng từ thanh toán, đôn đốc thanh toán Chăm sóc phát triển doanh số các điểm bán hiện tại bao gồm thăm viếng, hỗ trợ đẩy mạnh bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý trưng bày hàng, quản lý đào tạo kỹ năng nhân viên bán hàng Đề xuất các chương trình sales, marketing, trade marketing,.. hiệu quả Hỗ trợ chuẩn bị & đứng gian hàng triển lãm,hội chợ trong & ngoài nước Di chuyển giữa các thành phố lớn

Sale bán hàng

Bán hàng sôcôla, dịch vụ trải nghiệm làm sôcôla, chăm sóc tư vấn khách hàng tại showroom, chốt deals đạt doanh số mục tiêu Trưng bày sản phẩm, chăm sóc hàng hóa, quầy kệ, cửa hàng đẹp, thu hút Kiểm tra, kiểm kê hàng hóa, tồn kho, lên lịch đặt hàng Đề xuất các chương trình ưu đãi bán hàng hoặc marketing hiệu quả ( nếu có thể) Công việc khác tại cửa hàng như hướng dẫn workshop hoặc pha chế cơ bản ( nếu có theo phân công)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm bán hàng ít nhất 3 năm Yêu thích & có tiềm năng làm công việc chăm sóc khách hàng, phát triển kinh doanh, Làm việc, giao tiếp chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, hiệu quả, cẩn thận và có trách nhiệm Tuân thủ nội quy công ty về giờ giấc, trang phục, cách thức giao dịch và truyền tải thông tin cho khách hàng Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm full-time, lương thưởng hấp dẫn, lương 10- 15 triệu ( Senior Sales), Sales cửa hàng ( 6-10 triệu), thử việc 2 tháng, BHXH sau thử việc Thưởng doanh số bán hàng theo qui định của công ty Giờ làm việc : 8:00 am – 5:30pm, thứ 2 – thứ 7, có thể làm thêm giờ khi cần thiết, làm việc tại văn phòng & đi giao dịch bên ngoài, bán hàng tại cửa hàng sẽ làm việc theo ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.