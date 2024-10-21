Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Liên hệ chăm sóc khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới
Phát triển thêm kênh bán hàng mới
Quản lý dữ liệu khách hàng,đơn hàng,chứng từ thanh toán, đôn đốc thanh toán
Chăm sóc phát triển doanh số các điểm bán hiện tại bao gồm thăm viếng, hỗ trợ đẩy mạnh bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý trưng bày hàng, quản lý đào tạo kỹ năng nhân viên bán hàng
Đề xuất các chương trình sales, marketing, trade marketing,.. hiệu quả
Hỗ trợ chuẩn bị & đứng gian hàng triển lãm,hội chợ trong & ngoài nước
Di chuyển giữa các thành phố lớn
Sale bán hàng
Bán hàng sôcôla, dịch vụ trải nghiệm làm sôcôla, chăm sóc tư vấn khách hàng tại showroom, chốt deals đạt doanh số mục tiêu
Trưng bày sản phẩm, chăm sóc hàng hóa, quầy kệ, cửa hàng đẹp, thu hút
Kiểm tra, kiểm kê hàng hóa, tồn kho, lên lịch đặt hàng
Đề xuất các chương trình ưu đãi bán hàng hoặc marketing hiệu quả ( nếu có thể)
Công việc khác tại cửa hàng như hướng dẫn workshop hoặc pha chế cơ bản ( nếu có theo phân công)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm bán hàng ít nhất 3 năm
Yêu thích & có tiềm năng làm công việc chăm sóc khách hàng, phát triển kinh doanh,
Làm việc, giao tiếp chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, hiệu quả, cẩn thận và có trách nhiệm
Tuân thủ nội quy công ty về giờ giấc, trang phục, cách thức giao dịch và truyền tải thông tin cho khách hàng
Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Làm full-time, lương thưởng hấp dẫn, lương 10- 15 triệu ( Senior Sales), Sales cửa hàng ( 6-10 triệu), thử việc 2 tháng, BHXH sau thử việc
Thưởng doanh số bán hàng theo qui định của công ty
Giờ làm việc : 8:00 am – 5:30pm, thứ 2 – thứ 7, có thể làm thêm giờ khi cần thiết, làm việc tại văn phòng & đi giao dịch bên ngoài, bán hàng tại cửa hàng sẽ làm việc theo ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
