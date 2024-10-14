Tuyển Tiếng Anh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Bạn sẽ làm việc với các dữ liệu (văn bản, video) Tiếng Anh gồm nhiều chủ đề khác nhau. Dựa vào yêu cầu và hướng dẫn của dự án, bạn sẽ chấm điểm tổng về mức độ liên quan của các từ khóa và dữ liệu được cung cấp trên các công cụ và phần mềm theo yêu cầu. Trao đổi với Quality Assurance/Trainer từ phía khách hàng để hiểu hơn về các yêu cầu của dự án.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là lợi thế; Có kinh nghiệm với dịch thuật là điểm cộng; Trình độ Tiếng Anh cấp độ C1 trở lên (IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên); Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc; Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án; Kỹ năng công tác và làm việc nhóm trong nhóm đa dạng; Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu; Hồ sơ ứng tuyển bằng Tiếng Anh.

Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 triệu – 14 triệu theo năng lực Tiếng Anh (gồm lương cứng + thưởng KPI); Thử việc 100% mức lương; Đóng BHXH theo 90% mức lương sau thử việc; Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái; Được trau dồi năng lực Tiếng Anh và khả năng biên dịch Tiếng Anh trong công việc; Có cơ hội chuyển đổi các dự án khác nhau về các ngôn ngữ của Appen.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

