Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà ANTA, KĐT Sala Thủ Đức, số 7

- 9 Đường số 7, p.An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tổ chức lập và quản lý kế hoạch chi phí các công trình xây dựng. Tổ chức kiểm soát hồ sơ thiết kế giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công. Lập và quản lý kế hoạch xây dựng trên cơ sở kế hoạch chung của Công ty. Chủ trì xem xét, đánh giá trực tiếp và trình Ban Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch/phương án tổ chức thi công, tính khả thi và tầm ảnh hưởng của biện pháp thi công của các nhà thầu. Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát trực tiếp hoặc thông qua Quản lý công trình công tác mua sắm vật tư, thiết bị công tác thanh quyết toán hợp đồng. Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát các công trình xây dựng về tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, thẩm mỹ, rủi ro, môi trường,... trong quá trình thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao, bảo hành công trình. Tổ chức kiểm tra nghiệm thu nội bộ. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Tổng giám đốc giao.
Tổ chức lập và quản lý kế hoạch chi phí các công trình xây dựng.
Tổ chức kiểm soát hồ sơ thiết kế giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công.
Lập và quản lý kế hoạch xây dựng trên cơ sở kế hoạch chung của Công ty.
Chủ trì xem xét, đánh giá trực tiếp và trình Ban Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch/phương án tổ chức thi công, tính khả thi và tầm ảnh hưởng của biện pháp thi công của các nhà thầu.
Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát trực tiếp hoặc thông qua Quản lý công trình công tác mua sắm vật tư, thiết bị công tác thanh quyết toán hợp đồng.
Tổ chức, điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát các công trình xây dựng về tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, thẩm mỹ, rủi ro, môi trường,... trong quá trình thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao, bảo hành công trình.
Tổ chức kiểm tra nghiệm thu nội bộ.
Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Tổng giám đốc giao.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ sư xây dựng. Ưu tiên khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc. Word, excel, powerpoint, CAD, 3D Max, Sketchup, Photoshop. Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình dân dụng & Công nghiệp Xây dựng mục tiêu kế hoạch, biện pháp thi công, dự toán ngân sách và quản lý chi phí. Tổ chức điều hành thi công. Phân tích, đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công... Kiến thức pháp luật: Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại,... Kỹ năng lãnh đạo: quản lý nhân sự, quản lý chi phí, quản trị hệ thống,.... Kỹ năng lập kế hoạch, phân công công việc và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch. 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, sẵn sàng đi công tác.
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ sư xây dựng.
Ưu tiên khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc.
Word, excel, powerpoint, CAD, 3D Max, Sketchup, Photoshop.
Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình dân dụng & Công nghiệp
Xây dựng mục tiêu kế hoạch, biện pháp thi công, dự toán ngân sách và quản lý chi phí.
Tổ chức điều hành thi công. Phân tích, đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công...
Kiến thức pháp luật: Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại,...
Kỹ năng lãnh đạo: quản lý nhân sự, quản lý chi phí, quản trị hệ thống,....
Kỹ năng lập kế hoạch, phân công công việc và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.
3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (Từ 20.000.000vnđ trở lên) thỏa thuận theo năng lực - đàm phán trực tiếp với BLĐ công ty khi phỏng vấn. Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc. Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân. Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc. Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng tháng, quý, hàng năm cho CBNV như: team building, du xuân, nghỉ mát...
Thu nhập (Từ 20.000.000vnđ trở lên) thỏa thuận theo năng lực - đàm phán trực tiếp với BLĐ công ty khi phỏng vấn.
Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.
Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân.
Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.
Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng tháng, quý, hàng năm cho CBNV như: team building, du xuân, nghỉ mát...

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 612, Tầng 6, Tòa nhà Friendship, Số 31, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất