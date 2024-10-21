Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 07

- 09, Đường số 7, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 30 Triệu

- Quản lý doanh số: thiết lập doanh số mục tiệu và theo dõi tiến độ hoàn thành chỉ tiêu. Tổ chức các cuộc họp thúc đẩy tinh thần nhân viên, so sánh, đánh giá, bình chọn nhân viên xuất sắc, đưa ra các đề xuất kinh doanh.
- Quản lý hàng hóa: giám sát, khống chế và phân tích tồn kho của mỗi gian hàng; phối hợp bộ phận hàng hóa tiến hành điều tiết, giám sát kiểm kê, định giá tại các gian hàng; phản hổi thông tin các hãng cạnh tranh.
- Quản lý nhân viên: phối hợp HCNS xét duyệt việc ứng tuyển, điều động, nghỉ việc, thăng chức của NVBH, cửa hàng trưởng, giám sát thương hiệu; tổng hợp kiểm tra lương của cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng, xét duyệt tăng ca, kiểm tra lương tăng ca; giám sát công việc của cửa hàng trưởng; kịp thời truyền đạt các quy định của công ty.
- Quản lý hình ảnh; kiểm tra vệ sinh gian hàng; sắp xếp kho, trưng bày hàng hóa; đinh kỳ hướng dẫn nhân viên trong phục vụ và hình ảnh.
- Chỉ đạo giám sát khai trương gian hàng mới; đóng cửa gian hàng.
- Quản lý đào tạo: phụ trách điều tra; phân tích, tập hợp nhu cầu đào tạo của nhân viên, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, bán lẻ và các chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên có kinh nghiệm Trưởng phòng, Trưởng bộ phận Kinh doanh các Công ty về thương mại bán lẻ, thời trang.
- Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu
- Sử dụng tiếng Anh trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng doanh số , các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc
- Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động
- Công ty có bếp ăn và hỗ trợ ăn trưa cho nhân viên
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân
- Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên các vị trí Giám đốc
- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
- Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng trong mảng Thương mại về thời trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 75, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

