Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm theo các yêu cầu công việc được phân công từ cấp trên

- Hỗ trợ làm học liệu số

- Biên tập giáo trình, biên dịch sách

- Làm PPT, chỉnh sửa tài liệu học tập

- Hỗ trợ ôn tập cho học viên, hỗ trợ công tác chấm chữa bài cho giáo viên

- Hỗ trợ đứng lớp đầu giờ (Nếu cần)

- Học việc 3-5 ca ở cơ sở 1 - Nhà 22 ngõ 1 Đại học Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên hoặc người đi làm đủ 18 tuổi. Trách nhiệm, nhiệt tình và chăm chỉ.

- Chủ động, linh hoạt xử lý tình huống. Nắm chắc các quy định, các sản phẩm của công ty.

- Không nói ngọng, không nói nặng giọng địa phương

- Có từ HSK4 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm

- Nâng cao trình độ tiếng Trung

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin