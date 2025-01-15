Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Việt Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đãi ngộ áp dụng chung cho cán bộ CNV trong công ty (BHXH, du lịch, thưởng lễ Tết...), Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tập trung chính vào tập khách hàng Khách hàng Trung Quốc (Bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông).

- Xây dựng mối quan hệ với Khách hàng hiện tại, tư vấn về Quy định và các thủ tục cho Khách hàng.

- Kết hợp với phòng kỹ thuật để phân tích mẫu của khách hàng, độ khó, dễ của sản phẩm, đưa ra giải pháp tối ưu nhất để có chất liệu tương ứng sau đó chào mẫu cho Khách hàng.

- Theo dõi ước lượng được kế hoạch đặt hàng của khách, đàm phán khách hàng có kế hoạch đặt hàng theo thàng để Công ty chủ động trong việc sản xuất cũng như chủ động về mặt tiến độ.

- Theo dõi thông tin ảnh hưởng đến biến động sản lượng của những khách hàng được giao và đôn đốc tiến độ những khách được phân công.

- Tiếp nhận những khiếu nại khách hàng về sản phầm không đạt, không phù hợp, cùng phòng kỹ thuật – KCS phân tích nguyên nhân, để đưa ra biện pháp khắc phục.

- Trực tiếp đến công ty khách hàng để kiểm tra khiếu nại, giải thích nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục

- Đối chiếu công nợ, thu hổi công nợ những khách được phân công.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học (Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Logistics)

• Thành thạo tiếng Trung với tất cả các kỹ năng

• Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt

• Có kinh nghiệm làm việc trong ngành bao bì carton là một lợi thế

• Có trách nhiệm và có khả năng làm việc dưới áp lực

• Cần có cả kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân

• Có kỹ năng máy tính tốt (ứng dụng Microsoft Office)

Tại Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Việt Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Việt Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin