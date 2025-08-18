Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh - Hải Phòng, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ phiên dịch cơ bản trong các cuộc họp hoặc thảo luận với đối tác nói tiếng Trung.

• Dịch các tài liệu hành chính đơn giản (email, thông báo, v.v.).

• Soạn thảo, lưu trữ và quản lý tài liệu, hồ sơ dự án.

• Xử lý thư từ đi/đến, bảng chấm công và phân phát văn phòng phẩm.

• Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp nội bộ, đón tiếp khách và hỗ trợ hoạt động văn phòng hằng ngày.

• Phối hợp với nhân viên Nhân sự/Hành chính trong công việc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ, ngoại hình ưa nhìn, năng động và thân thiện.

• Độ tuổi: Ưu tiên từ 22 – 30 tuổi.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung, Hành chính Văn phòng, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Có trình độ tiếng Trung cơ bản (nghe, nói, đọc, viết). Kinh nghiệm phiên dịch hoặc biên dịch tại công trường xây dựng là một lợi thế.

• Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, email.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, học hỏi nhanh, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính hoặc thư ký công trường.

Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận, xứng đáng với năng lực.

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật VN. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Review lương hàng năm.

12 ngày nghỉ phép/năm. Hưởng các chế độ lễ, Tết, du lịch, hiếu hỉ,... theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Nghỉ 2 ngày thứ Bảy/tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Xe đưa đón tại các công trường

Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam

