Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DOCTOR MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DOCTOR MARKETING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 756A Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng
Tư vấn khách hàng các gói quảng cáo TikTok của công ty dựa trên data công ty cung cấp
Chốt khách hàng và kết nối với team thực hiện
Hỗ trợ chăm sóc tài khoản của khách hàng
Yêu Cầu Công Việc
Có kĩ năng giao tiếp tốt Có laptop cá nhân để làm việc Làm việc fulltime từ thứ 2 đến thứ 6
Quyền Lợi
Lương cứng 6.000.000đ + hoa hồng (Thu nhập 10 - 15tr/tháng) Được đào tạo về quảng cáo, digital marketing Môi trường làm việc năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
