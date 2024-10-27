Tuyển TikTok Ads thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 756A Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khách hàng các gói quảng cáo TikTok của công ty dựa trên data công ty cung cấp Chốt khách hàng và kết nối với team thực hiện Hỗ trợ chăm sóc tài khoản của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kĩ năng giao tiếp tốt Có laptop cá nhân để làm việc Làm việc fulltime từ thứ 2 đến thứ 6

Tại CÔNG TY TNHH DOCTOR MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000đ + hoa hồng (Thu nhập 10 - 15tr/tháng) Được đào tạo về quảng cáo, digital marketing Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOCTOR MARKETING

