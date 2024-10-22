Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Rev Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33Bis, Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, TP.HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng/quý phát triển các kênh Tiktok của công ty

- Xây dựng ý tưởng video Tiktok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết

- Nghiên cứu thuật toán phân phối nội dung của Tiktok, theo dõi các trend theo thời gian của TikTok

- Đề xuất và làm việc với các KOC/KOLs/Tiktoker phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch Marketing của công ty.

- Phối hợp vớil các nhân sự khác trong team Media để hoàn thành công việc

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm xây kênh TikTok, ưu tiên từng làm trong lĩnh vực Thẩm mỹ.

- Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends.

- Tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt.

- Đã từng có kinh nghiệm làm Video Production là một lợi thế.

- Thích nghi, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới.

- Nhạy bén với xu thế, nhạy cảm với tâm lý khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần Rev Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10 -14 triệu + Hoa Hồng

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30 (nghỉ trưa từ 12h đến 13h30) thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 làm cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Rev Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.