Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo

Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, quay dựng video để đăng tải trên tài khoản Tiktok của công ty nhằm quảng bá thương hiệu Simplus, quảng cáo sản phẩm Cập nhật, chọn lọc, lồng ghép các xu hướng mới lạ vào video, làm phong phú nội dung video, thu hút người xem Sáng tạo kịch bản, quay dựng các video teaser cho các sự kiện Live stream lớn trên Tiktok như ngày sale đôi, sale đầu tháng, giữa tháng,... Lên ý tưởng video mới lạ cho các dịp Lễ Tết, ngày hội mua sắm, phục vụ cho việc quảng cáo sự kiện, sản phẩm của công ty Chịu trách nhiệm sáng tạo video theo định hướng của công ty Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video
Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, quay dựng video để đăng tải trên tài khoản Tiktok của công ty nhằm quảng bá thương hiệu Simplus, quảng cáo sản phẩm
Cập nhật, chọn lọc, lồng ghép các xu hướng mới lạ vào video, làm phong phú nội dung video, thu hút người xem
Sáng tạo kịch bản, quay dựng các video teaser cho các sự kiện Live stream lớn trên Tiktok như ngày sale đôi, sale đầu tháng, giữa tháng,...
Lên ý tưởng video mới lạ cho các dịp Lễ Tết, ngày hội mua sắm, phục vụ cho việc quảng cáo sự kiện, sản phẩm của công ty
Chịu trách nhiệm sáng tạo video theo định hướng của công ty
Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video

Yêu Cầu Công Việc

Có 1 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung và quay dựng video Tiktok theo hướng bán hàng Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa video Có kỹ năng canh góc quay, ánh sáng, bố cục hợp lý hài hòa Có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc để sản xuất video, gồm: sáng tạo nội dung, quay dựng, và thu âm Có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc nhóm Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc Có xây dựng kênh Tiktok cá nhân là một lợi thế Tiếng Anh/Trung giao tiếp cơ bản là một lợi thế
Có 1 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung và quay dựng video Tiktok theo hướng bán hàng
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa video
Có kỹ năng canh góc quay, ánh sáng, bố cục hợp lý hài hòa
Có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc để sản xuất video, gồm: sáng tạo nội dung, quay dựng, và thu âm
Có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc nhóm
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc
Có xây dựng kênh Tiktok cá nhân là một lợi thế
Tiếng Anh/Trung giao tiếp cơ bản là một lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

- Bảo hiểm full lương
- Phụ cấp chuyên cần
- Quà kỷ niệm, quà Tết,...
- Tea break hàng tháng
- Teambuilding hàng quý
- Quầy trà cà phê, thức ăn nhẹ free
- Hoạt động thể thao
- Review thưởng và lên lương

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Nova Evergreen, 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

