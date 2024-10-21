Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, quay dựng video để đăng tải trên tài khoản Tiktok của công ty nhằm quảng bá thương hiệu Simplus, quảng cáo sản phẩm
Cập nhật, chọn lọc, lồng ghép các xu hướng mới lạ vào video, làm phong phú nội dung video, thu hút người xem
Sáng tạo kịch bản, quay dựng các video teaser cho các sự kiện Live stream lớn trên Tiktok như ngày sale đôi, sale đầu tháng, giữa tháng,...
Lên ý tưởng video mới lạ cho các dịp Lễ Tết, ngày hội mua sắm, phục vụ cho việc quảng cáo sự kiện, sản phẩm của công ty
Chịu trách nhiệm sáng tạo video theo định hướng của công ty
Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video
Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, quay dựng video để đăng tải trên tài khoản Tiktok của công ty nhằm quảng bá thương hiệu Simplus, quảng cáo sản phẩm
Cập nhật, chọn lọc, lồng ghép các xu hướng mới lạ vào video, làm phong phú nội dung video, thu hút người xem
Sáng tạo kịch bản, quay dựng các video teaser cho các sự kiện Live stream lớn trên Tiktok như ngày sale đôi, sale đầu tháng, giữa tháng,...
Lên ý tưởng video mới lạ cho các dịp Lễ Tết, ngày hội mua sắm, phục vụ cho việc quảng cáo sự kiện, sản phẩm của công ty
Chịu trách nhiệm sáng tạo video theo định hướng của công ty
Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung và quay dựng video Tiktok theo hướng bán hàng
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa video
Có kỹ năng canh góc quay, ánh sáng, bố cục hợp lý hài hòa
Có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc để sản xuất video, gồm: sáng tạo nội dung, quay dựng, và thu âm
Có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc nhóm
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc
Có xây dựng kênh Tiktok cá nhân là một lợi thế
Tiếng Anh/Trung giao tiếp cơ bản là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp chuyên cần
- Quà kỷ niệm, quà Tết,...
- Tea break hàng tháng
- Teambuilding hàng quý
- Quầy trà cà phê, thức ăn nhẹ free
- Hoạt động thể thao
- Review thưởng và lên lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI