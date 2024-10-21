Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, quay dựng video để đăng tải trên tài khoản Tiktok của công ty nhằm quảng bá thương hiệu Simplus, quảng cáo sản phẩm Cập nhật, chọn lọc, lồng ghép các xu hướng mới lạ vào video, làm phong phú nội dung video, thu hút người xem Sáng tạo kịch bản, quay dựng các video teaser cho các sự kiện Live stream lớn trên Tiktok như ngày sale đôi, sale đầu tháng, giữa tháng,... Lên ý tưởng video mới lạ cho các dịp Lễ Tết, ngày hội mua sắm, phục vụ cho việc quảng cáo sự kiện, sản phẩm của công ty Chịu trách nhiệm sáng tạo video theo định hướng của công ty Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung và quay dựng video Tiktok theo hướng bán hàng Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa video Có kỹ năng canh góc quay, ánh sáng, bố cục hợp lý hài hòa Có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc để sản xuất video, gồm: sáng tạo nội dung, quay dựng, và thu âm Có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc nhóm Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc Có xây dựng kênh Tiktok cá nhân là một lợi thế Tiếng Anh/Trung giao tiếp cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm full lương

- Phụ cấp chuyên cần

- Quà kỷ niệm, quà Tết,...

- Tea break hàng tháng

- Teambuilding hàng quý

- Quầy trà cà phê, thức ăn nhẹ free

- Hoạt động thể thao

- Review thưởng và lên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

