Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TIQI JEANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú

Marketing/PR/Quảng cáo

Quản trị và xây dựng kênh truyền thông cho công ty (Chủ yếu trên Tiktok, Page Facebook). Đưa ra ý tưởng video, xây dựng kịch bản quay dựng chi tiết; tham gia sản xuất, biên tập và đăng tải các video phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm trên kênh Tiktok, Page Facebook. Quản lý chất lượng nội dung video và bài viết được đăng. Nghiên cứu, tìm kiếm thị hiếu, xu hướng, trend để đa dạng phong phú nội dung. Lĩnh vực công ty gồm mảng thời trang cho nữ, food, F&B.

Yêu Cầu Công Việc

Có 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm trong ngành thời trang/food/F&B. Hiểu biết quy luật hoạt động, chính sách của nền tảng Tiktok. Sử dụng thành thạo các công công cụ chỉnh sửa video. Sáng tạo, nhanh nhạy, ham học hỏi và tinh thần cầu tiến trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập.

Quyền Lợi

Mức lương từ 8.000.000 đồng – 10.000.000 đồng. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thỏa sức sáng tạo. Hưởng lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty (nghỉ mát, hiếu,hỷ, sinh nhật, các ngày lễ tết...) Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIQI JEANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.