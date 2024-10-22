Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu chính sách kênh, đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển kênh TikTok. Nghiên cứu insight khách hàng và khám phá bắt nhịp các trend hiện đại, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok. Xây dựng kịch bản và vận hành livestream. Hỗ trợ xây dựng cộng đồng F&B trên các nền tảng mạng xã hội. Phối hợp với các Project Manager và các bộ phận có liên quan (content, visual, PR, ...) lên ý tưởng concept TikTok, viết voice, kịch bản quay, nhân sự/ sản phẩm tham gia. Tạo và quản lý các chiến dịch xây dựng liên kết (links). Tìm kiếm, kết nối với KOLs để tạo ra các Influencer Marketing Campaigns trên TikTok. Xây dựng hệ thống kênh KOLs/KOC. Tham gia vào quá trình quay dựng Video trên TikTok phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch. Phối hợp với các team từng dự án để xây dựng nội dung cho các chiến dịch quảng cáo và thực hiện đánh giá hiệu quả quảng cáo. Theo dõi, báo cáo và đánh giá hiệu quả của kênh. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Tiktok, Marketing, Affliate Marketing và F&B. Có niềm đam mê, yêu thích ăn uống và làm việc trong lĩnh vực F&B. Có kỹ năng viết bài, định hướng, sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng content. Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản và vận hành livestream là một lợi thế. Đã từng có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc đã từng hoạt động trên TikTok. Có khả năng edit video Capcut, nếu có thể quay bằng máy ảnh chuyên nghiệp là một lợi thế. Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends. Tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt. Đã từng có kinh nghiệm làm Video Production là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và luôn thanh toán đúng hạn. Các chính sách, phúc lợi thực hiện đúng pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức: review lương hằng năm; 12 ngày phép năm; lương tháng thứ 13; thưởng lễ, tết, thâm niên, sinh nhật; BHXH theo luật định; khám sức khỏe định kỳ hằng năm... Văn phòng mới chuyên nghiệp, thoáng mát, phòng bếp được trang bị đầy đủ thiết bị nhà bếp, ... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung, năng động, thỏa sức sáng tạo. Được đào tạo liên tục để nâng cao năng lực và nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến. Tea break, trà sữa, cà phê, bánh ngọt, ăn vặt và đa dạng các loại thực phẩm khác. Có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn và cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia teambuilding hằng năm, Bonding, Year End Party, ... Được làm việc trực tiếp và hợp tác với các chủ nhãn hàng lớn, hàng đầu trong lĩnh vực F&B Việt Nam và điện máy, điện tử gia dụng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin