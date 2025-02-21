Tuyển Tiktok Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Sáng tạo, lên ý tưởng và sản xuất nội dung video trên nền tảng TikTok theo xu hướng & định hướng thương hiệu.

Lập kế hoạch sản xuất trên nền tảng TikTok, trực tiếp triển khai – tiền kỳ, hậu kỳ sản phẩm (có team media hỗ trợ)

Phối hợp với bộ phận quay, dựng và chỉnh sửa video để đảm bảo chất lượng và sự hấp dẫn của nội dung.

Nghiên cứu xu hướng Tik Tok (hot trend, viral content, hashtag challenge,...) để áp dụng vào chiến lược nội dung.

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và xây dựng chiến dịch marketing trên TikTok.

Phối hợp với team Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ thông qua TikTok.

Theo dõi, đo lường hiệu quả của các video, báo cáo và đề xuất cải tiến nội dung để tối ưu tương tác.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong việc sản xuất nội dung TikTok hoặc các nền tảng video ngắn khác.

Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch sản xuất

Khả năng bắt trend nhanh, sáng tạo, chủ động trong công việc, ưu tiên ứng viên hướng ngoại.

Có kỹ năng diễn xuất trước ống kính là một lợi thế.

Tinh thần làm việc nhóm, trách nhiệm cao, sẵn sàng thử nghiệm nội dung mới

Sáng tạo, nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc

Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh

Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật, ngày nghỉ nhân dịp sinh nhật CBNV (hưởng 100% lương); quà tặng các dịp Lễ tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13…

Các hoạt động văn hóa: Teambuilding hàng năm, Happy Hour, câu lạc bộ chạy, câu lạc bộ Yoga, Đại hội thể thao toàn quốc…

