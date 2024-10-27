Tuyển Tín Dụng thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiến hành sàng lọc trước và xác minh hồ sơ vay của khách hàng để đảm bảo hồ sơ chỉ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo nếu đáp ứng các tiêu chí chấp nhận rủi ro của Công ty.

Kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ theo từng loại sản phẩm theo quy định Công ty. Xác minh thông tin dựa trên hồ sơ cung cấp & ghi nhận thông tin dựa vào kinh nghiệm & các công cụ tìm kiếm khác (Web Tổng cục Thuế, Google ...), đảm bảo thỏa quy định Công ty & kịp thời phát hiện hồ sơ có dấu hiệu gian lận. Tiến hành xác minh qua điện thoại và thực hiện các bước tiếp theo theo kịch bản có sẵn. Đảm bảo các hồ sơ vay chỉ được chuyển sang giai đoạn sau nếu đáp ứng đúng theo chính sách công ty, thời gian xử lý hồ sơ và năng suất làm việc. Tuân thủ chính sách giờ giấc và lịch làm việc được phân công (như: trực hàng ngày, đăng ký làm thêm thứ 7 hoặc chủ nhật theo yêu cầu công việc) để đảm bảo hoạt động liên tục & dịch vụ khách hàng tốt Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

2. Kinh nghiệm làm việc - Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm.

3. Kiến thức - Có hiểu biết về cho vay tiêu dùng

4. Skills - Kỹ năng giao tiếp

- Tin học văn phòng

- Làm việc nhóm

5. Phẩm chất các nhân - Thận trọng, trung thực.

Tại SHINHAN FINANCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản và chuyên sâu

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN kết hợp bảo hiểm sức khỏe theo chính sách công ty

- Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương

- 12 ngày phép/ năm

- Được tham gia các hoạt động team building, year end party,... hằng năm do công ty tổ chức

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

