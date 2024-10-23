Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20, Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Liên hệ về khoản vay quá hạn của khách hàng Tư vấn cho khách hàng về hợp đồng cá nhân của khách hàng Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ tài chính, bao gồm lợi ích, rủi ro và điều khoản. Đề nghị khách hàng thanh toán - tất toán hợp đồng cá nhân Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có kiến thức cơ bản về tài chính là một lợi thế.

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương cứng + hoa hồng Được đào tạo bài bản về kiến thức tài chính, kỹ năng tư vấn và kỹ năng giao tiếp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Cơ hội thăng tiến cao ( từ 4-6 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

