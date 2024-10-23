Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20, Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Liên hệ về khoản vay quá hạn của khách hàng Tư vấn cho khách hàng về hợp đồng cá nhân của khách hàng Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ tài chính, bao gồm lợi ích, rủi ro và điều khoản. Đề nghị khách hàng thanh toán - tất toán hợp đồng cá nhân Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Liên hệ về khoản vay quá hạn của khách hàng
Tư vấn cho khách hàng về hợp đồng cá nhân của khách hàng
Cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ tài chính, bao gồm lợi ích, rủi ro và điều khoản.
Đề nghị khách hàng thanh toán - tất toán hợp đồng cá nhân
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có kiến thức cơ bản về tài chính là một lợi thế.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có kiến thức cơ bản về tài chính là một lợi thế.

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương cứng + hoa hồng Được đào tạo bài bản về kiến thức tài chính, kỹ năng tư vấn và kỹ năng giao tiếp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Cơ hội thăng tiến cao ( từ 4-6 tháng)
Thử việc nhận 100% lương cứng + hoa hồng
Được đào tạo bài bản về kiến thức tài chính, kỹ năng tư vấn và kỹ năng giao tiếp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Cơ hội thăng tiến cao ( từ 4-6 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Khối E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

