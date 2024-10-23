Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 6 ngõ 8 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.1.Project Execution & Event Executive (60%)
Khai thác và phân tích nhu cầu của khách hàng, phối hợp cùng team và khách hàng để lập đề xuất (proposal) tư vấn/truyền thông dựa trên đề bài, ngân sách, mục tiêu của thương hiệu; Lập kế hoạch thực hiện (execution plan) chi tiết cho các hoạt động truyền thông (PR, Booking, Events..); Trực tiếp hoặc phối hợp sản xuất: Kịch bản, bài viết, hình ảnh, video... trong các dự án; Điều phối viên (PM), làm việc với team, phòng ban nội bộ, các đối tác, nhà cung cấp, ...để tổ chức triển khai các dự án đạt hiệu quả, đúng tiến độ và chất lượng; Quản lý chi phí, báo cáo hiệu quả dự án và lưu trữ tư liệu dự án phụ trách.
Khai thác và phân tích nhu cầu của khách hàng, phối hợp cùng team và khách hàng để lập đề xuất (proposal) tư vấn/truyền thông dựa trên đề bài, ngân sách, mục tiêu của thương hiệu;
Lập kế hoạch thực hiện (execution plan) chi tiết cho các hoạt động truyền thông (PR, Booking, Events..);
Trực tiếp hoặc phối hợp sản xuất: Kịch bản, bài viết, hình ảnh, video... trong các dự án;
Điều phối viên (PM), làm việc với team, phòng ban nội bộ, các đối tác, nhà cung cấp, ...để tổ chức triển khai các dự án đạt hiệu quả, đúng tiến độ và chất lượng;
Quản lý chi phí, báo cáo hiệu quả dự án và lưu trữ tư liệu dự án phụ trách.
1.2.Media Partnership (30%)
Lập proposal, gói sponsor và kế hoạch bảo trợ truyền thông trong các dự án có kêu gọi tài trợ Báo cáo dự án, trả quyền lợi cho sponsors & partnership; Tìm kiếm, phát triển các đối tác là các thương hiệu trong các lĩnh vực: thiết kế, xây dựng, truyền thông...; Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác: KOLs, báo chí, booking, sponsors...; Đàm phán và xây dựng các quan hệ hợp tác với các bên theo từng dự án.
Lập proposal, gói sponsor và kế hoạch bảo trợ truyền thông trong các dự án có kêu gọi tài trợ
Báo cáo dự án, trả quyền lợi cho sponsors & partnership;
Tìm kiếm, phát triển các đối tác là các thương hiệu trong các lĩnh vực: thiết kế, xây dựng, truyền thông...;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác: KOLs, báo chí, booking, sponsors...;
Đàm phán và xây dựng các quan hệ hợp tác với các bên theo từng dự án.
1.3.Media Key Account (10%)
Trực tiếp thực hiện, yêu cầu, và quản lý chất lượng của các nhà cung cấp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1 Kiến thức
Kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên ở vị trí tương tự (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty agency truyền thông sự kiện,...); Tốt nghiệp chuyên ngành PR, Marketing, ...; Thành thạo MS Office (Exel, Word, Mail..); Thành thạo kỹ năng viết và thiết kế kế hoạch/ Proposal (Powerpoint/Canva); Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR/Media Booking, tổ chức sự kiện hoặc/và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý/ leader trong các CLB, hội nhóm, hoạt động cộng đồng..là lợi thế; Tiếng Anh: tối thiểu IELTS 6.0 là lợi thế ứng tuyển.
Kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên ở vị trí tương tự (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty agency truyền thông sự kiện,...);
Tốt nghiệp chuyên ngành PR, Marketing, ...;
Thành thạo MS Office (Exel, Word, Mail..);
Thành thạo kỹ năng viết và thiết kế kế hoạch/ Proposal (Powerpoint/Canva);
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR/Media Booking, tổ chức sự kiện hoặc/và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý/ leader trong các CLB, hội nhóm, hoạt động cộng đồng..là lợi thế;
Tiếng Anh: tối thiểu IELTS 6.0 là lợi thế ứng tuyển.
2.2. Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp: Thích tương tác, giao tiếp, có khả năng giao tiếp tinh tế để thuyết phục và tạo ra sự phối hợp ăn ý với các bên liên quan; Kỹ năng phân bổ công việc, quản trị thời gian tốt: Có khả năng sắp xếp công việc hiệu quả trong nhiều dự án cùng một lúc; Kỹ năng làm việc nhóm, networking và có khả năng kết nối, điều phối con người; Kỹ năng quản lý cảm xúc tốt, chịu được áp lực công việc; Có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh và chính xác.
Kỹ năng giao tiếp: Thích tương tác, giao tiếp, có khả năng giao tiếp tinh tế để thuyết phục và tạo ra sự phối hợp ăn ý với các bên liên quan;
Kỹ năng phân bổ công việc, quản trị thời gian tốt: Có khả năng sắp xếp công việc hiệu quả trong nhiều dự án cùng một lúc;
Kỹ năng làm việc nhóm, networking và có khả năng kết nối, điều phối con người;
Kỹ năng quản lý cảm xúc tốt, chịu được áp lực công việc;
Có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh và chính xác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực với cơ cấu: Lương thỏa thuận theo năng lực (trong khung từ 12.000.000 - 15.000.000đ) + Thưởng dự án. Tham gia Bảo hiểm Xã hội/ Bảo hiểm Y tế theo quy định của Nhà nước; Phúc lợi Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ... đầy đủ theo quy chế công ty; Phụ cấp: công tác phí...; Review tăng lương định kỳ 01 năm/lần; Thử việc tối đa 02 tháng (85% lương chính thức). Thời gian thử việc có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu ứng viên có thành tích vượt bậc; Có cơ hội làm việc với những chuyên gia có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: truyền thông, thời trang, nội thất, kiến trúc, lý luận - phê bình, điêu khắc, mỹ thuật...; Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn hàng tháng; Được tham gia các hoạt động - sự kiện do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm (sinh nhật, ngày lễ, team building, pantry,...); Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, hoà đồng và luôn được lắng nghe;
Thu nhập không giới hạn theo năng lực với cơ cấu: Lương thỏa thuận theo năng lực (trong khung từ 12.000.000 - 15.000.000đ) + Thưởng dự án.
Tham gia Bảo hiểm Xã hội/ Bảo hiểm Y tế theo quy định của Nhà nước;
Phúc lợi Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ... đầy đủ theo quy chế công ty;
Phụ cấp: công tác phí...;
Review tăng lương định kỳ 01 năm/lần;
Thử việc tối đa 02 tháng (85% lương chính thức). Thời gian thử việc có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu ứng viên có thành tích vượt bậc;
Có cơ hội làm việc với những chuyên gia có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: truyền thông, thời trang, nội thất, kiến trúc, lý luận - phê bình, điêu khắc, mỹ thuật...;
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn hàng tháng;
Được tham gia các hoạt động - sự kiện do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm (sinh nhật, ngày lễ, team building, pantry,...);
Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, hoà đồng và luôn được lắng nghe;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 ngõ 8, Lô H2 khu đô thị mới Yên Hòa, phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

