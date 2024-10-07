Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, điều phối, giám sát toàn bộ hoạt động tổ chức sự kiện bao gồm: Tiếp nhận yêu cầu; khảo sát thị hiếu; sáng tạo ý tưởng, concept; xây dựng proposal; kế hoạch, dự toán; thuyết trình proposal; điều chỉnh proposal theo yêu cầu; điều phối, giám sát việc triển khai sự kiện theo kế hoạch; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; quản lý các nghệ sĩ, nhà cung cấp/nhà thầu phụ.

- Quản lý bộ phận Tổ chức sự kiện:

+ Lập kế hoạch/mục tiêu công việc, phân bổ công việc cho các thành viên; quản lý/giám sát/điều phối giám sát/đánh giá việc thực hiện theo tháng/quý/năm hoặc theo hoạt động/sự kiện.

+ Quản lý nhân sự: thực hiện tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, động viên khích lệ, hướng dẫn nội quy quy định cho các nhân sự trong phòng.

- Báo cáo công việc theo tháng/quý/6 tháng/năm; Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện/triển khai hoạt động/sự kiện.

- Phối hợp Khối Kinh doanh làm việc với khách hàng về các vấn đề liên quan đến hoạt động tổ chức sự kiện.

- Phối hợp với các bộ phận trong công ty thực hiện vấn đề liên quan đến hoạt động tổ chức sự kiện.

- Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp, Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tổ chức sự kiện, quảng cáo, truyền thông, marketing, báo chí hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong các agency về tổ chức sự kiện, kinh nghiệm tổ chức các sự kiện/giải đấu thể thao.

- Tư duy sáng tạo, luôn cập nhật các công nghệ tổ chức sự kiện mới. Có khả năng thích ứng tốt với xu hướng phát triển không ngừng của ngành.

- Kỹ năng viết tốt. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, làm việc nhóm, tổ chức công việc, quản lý dự án, kỹ năng lãnh đạo tốt.

- Khả năng bao quát & tư duy logic.

- Chính trực, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, cầu tiến trong công việc. Chịu được áp lực công việc. Sẵn sàng đi công tác thường xuyên.

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint. Kỹ năng soạn thảo proposal tốt.

Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Đảm bảo cạnh tranh.

- Thưởng dự án, thưởng hàng năm theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày Lễ Tết, thưởng thâm niên làm việc;

- Cơ hội được làm việc với các nhãn hàng lớn, các tập đoàn của nước ngoài & Việt Nam;

- Cơ hội được tham gia các sự kiện cộng đồng quy mô lớn

- Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, chuyên nghiệp.

- Chế độ phúc lợi và các hoạt động tập thể sáng tạo và đa dạng: các sự kiện nội bộ, du lịch team building hàng năm, các CLB Bóng đá, Cầu lông, ngày phép lên tới 20 ngày/năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

