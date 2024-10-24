Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KPT Group, 62 đường 64, Phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, tp Thủ Đức, Tp HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xử lý đơn hàng mua:

Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đề xuất mua hàng từ nhân viên kinh doanh Lên PR mua hàng theo yêu cầu Phối hợp với nhân viên kinh doanh và bộ phận mua hàng để kiểm ra và bảo quản hàng hóa đã mua

Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đề xuất mua hàng từ nhân viên kinh doanh

Lên PR mua hàng theo yêu cầu

Phối hợp với nhân viên kinh doanh và bộ phận mua hàng để kiểm ra và bảo quản hàng hóa đã mua

Xử lý đơn hàng giao:

Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh Kiểm tra và đối chiếu thông tin trên đơn hàng với thông tin trên phần mềm bán hàng Hỗ trợ hoàn thiện các đơn hàng giao cùng với nhân viên kho Điều phối giao hàng và đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian yêu cầu Kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho

Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh

Kiểm tra và đối chiếu thông tin trên đơn hàng với thông tin trên phần mềm bán hàng

Hỗ trợ hoàn thiện các đơn hàng giao cùng với nhân viên kho

Điều phối giao hàng và đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian yêu cầu

Kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho

Quản lý kho:

Thực hiện dán tem - nhãn phụ sản phẩm theo quy trình/ quy định công ty Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm theo 5S Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày/tuần và báo cáo cho Phòng Tài Chính Kế Toán và Quản lý Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho Lưu trữ hồ sơ và chứng từ liên quan có hệ thống khoa học Quản lý, phân công công việc cho nhân viên kho Thiết lập các quy trình trong kho theo tiêu chuẩn ISO Đề xuất cải tiến các vấn đề liên quan đến quy trình trong kho

Thực hiện dán tem - nhãn phụ sản phẩm theo quy trình/ quy định công ty

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm theo 5S

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày/tuần và báo cáo cho Phòng Tài Chính Kế Toán và Quản lý

Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho

Lưu trữ hồ sơ và chứng từ liên quan có hệ thống khoa học

Quản lý, phân công công việc cho nhân viên kho

Thiết lập các quy trình trong kho theo tiêu chuẩn ISO

Đề xuất cải tiến các vấn đề liên quan đến quy trình trong kho

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm khoảng 1 năm ở vị trí Tổ trưởng kho Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản Biết các phương pháp sắp xếp kho hàng khoa học, 5S Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kho hóa chất Tiếng Anh là lợi thế

Kinh nghiệm khoảng 1 năm ở vị trí Tổ trưởng kho

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Biết các phương pháp sắp xếp kho hàng khoa học, 5S

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kho hóa chất

Tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết Lương tháng 13 Điện , laptop (theo nhu cầu công việc) Đồng phục Tham gia các hoạt động đoàn thể Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng lễ, tết

Lương tháng 13

Điện , laptop (theo nhu cầu công việc)

Đồng phục

Tham gia các hoạt động đoàn thể

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin