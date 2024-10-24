Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP
- Hồ Chí Minh: KPT Group, 62 đường 64, Phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, tp Thủ Đức, Tp HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xử lý đơn hàng mua:
Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đề xuất mua hàng từ nhân viên kinh doanh Lên PR mua hàng theo yêu cầu Phối hợp với nhân viên kinh doanh và bộ phận mua hàng để kiểm ra và bảo quản hàng hóa đã mua
Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đề xuất mua hàng từ nhân viên kinh doanh
Lên PR mua hàng theo yêu cầu
Phối hợp với nhân viên kinh doanh và bộ phận mua hàng để kiểm ra và bảo quản hàng hóa đã mua
Xử lý đơn hàng giao:
Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh Kiểm tra và đối chiếu thông tin trên đơn hàng với thông tin trên phần mềm bán hàng Hỗ trợ hoàn thiện các đơn hàng giao cùng với nhân viên kho Điều phối giao hàng và đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian yêu cầu Kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho
Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh
Kiểm tra và đối chiếu thông tin trên đơn hàng với thông tin trên phần mềm bán hàng
Hỗ trợ hoàn thiện các đơn hàng giao cùng với nhân viên kho
Điều phối giao hàng và đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian yêu cầu
Kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho
Quản lý kho:
Thực hiện dán tem - nhãn phụ sản phẩm theo quy trình/ quy định công ty Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm theo 5S Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày/tuần và báo cáo cho Phòng Tài Chính Kế Toán và Quản lý Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho Lưu trữ hồ sơ và chứng từ liên quan có hệ thống khoa học Quản lý, phân công công việc cho nhân viên kho Thiết lập các quy trình trong kho theo tiêu chuẩn ISO Đề xuất cải tiến các vấn đề liên quan đến quy trình trong kho
Thực hiện dán tem - nhãn phụ sản phẩm theo quy trình/ quy định công ty
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm theo 5S
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày/tuần và báo cáo cho Phòng Tài Chính Kế Toán và Quản lý
Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho
Lưu trữ hồ sơ và chứng từ liên quan có hệ thống khoa học
Quản lý, phân công công việc cho nhân viên kho
Thiết lập các quy trình trong kho theo tiêu chuẩn ISO
Đề xuất cải tiến các vấn đề liên quan đến quy trình trong kho
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm khoảng 1 năm ở vị trí Tổ trưởng kho
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Biết các phương pháp sắp xếp kho hàng khoa học, 5S
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kho hóa chất
Tiếng Anh là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết
Lương tháng 13
Điện , laptop (theo nhu cầu công việc)
Đồng phục
Tham gia các hoạt động đoàn thể
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI