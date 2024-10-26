Tuyển Tổ Trưởng Kỹ Thuật thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KĐT Izumi, Hương Lộ 2/Ngã 3 Nam Cao, Long Hưng, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Kiểm soát hệ thống Kỹ thuật:
- Lập kế hoạch bảo trì hàng tháng, hàng tuần trình Kỹ sư trưởng/ Trưởng ban QLDA/Giám sát kỹ thuật vùng xét duyệt;
- Tổ chức triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch bảo trì theo kế hoạch bảo trì được duyệt;
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật trong công tác vận hành/kiểm tra/sửa chữa hệ thống kỹ thuật tại dự án, đảm bảo hệ thống kỹ thuật được vận hành thông suốt và an toàn...
Quản lý nhân viên:
- Phân công công việc: Phân ca/sắp xếp lịch trực, lịch bảo trì/sửa chữa,... và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới;
- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên cấp dưới;
- Các công việc khác được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính, 6 ngày/tuần.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, chuyên ngành điện, điện lạnh, điện tử;
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm vị trí trưởng ca kỹ thuật/ Tổ trưởng kỹ thuật (Trợ lý kỹ sư trưởng)...;
- Hiểu biết chuyên sâu về hệ thống quản lý tòa nhà, chung cư, nhà phố, biệt thự;
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng;
Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5;
Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm;
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, công ty mua BHTN 24/24 Tokyo Marine khi vào hợp đồng chính thức;
Khám sức khỏe định kỳ;
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty;
Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác;
Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo;
Có cơ hội được đào tạo ở Nhật Bản;
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;
Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc;
Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

