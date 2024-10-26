Tuyển Tổ Trưởng Kỹ Thuật thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KĐT Izumi, Hương Lộ 2/Ngã 3 Nam Cao, Long Hưng, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Kiểm soát hệ thống Kỹ thuật:

- Lập kế hoạch bảo trì hàng tháng, hàng tuần trình Kỹ sư trưởng/ Trưởng ban QLDA/Giám sát kỹ thuật vùng xét duyệt;

- Tổ chức triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch bảo trì theo kế hoạch bảo trì được duyệt;

- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật trong công tác vận hành/kiểm tra/sửa chữa hệ thống kỹ thuật tại dự án, đảm bảo hệ thống kỹ thuật được vận hành thông suốt và an toàn...

Quản lý nhân viên:

- Phân công công việc: Phân ca/sắp xếp lịch trực, lịch bảo trì/sửa chữa,... và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới;

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên cấp dưới;

- Các công việc khác được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, 6 ngày/tuần.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, chuyên ngành điện, điện lạnh, điện tử;

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm vị trí trưởng ca kỹ thuật/ Tổ trưởng kỹ thuật (Trợ lý kỹ sư trưởng)...;

- Hiểu biết chuyên sâu về hệ thống quản lý tòa nhà, chung cư, nhà phố, biệt thự;

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng;

Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5;

Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm;

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, công ty mua BHTN 24/24 Tokyo Marine khi vào hợp đồng chính thức;

Khám sức khỏe định kỳ;

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty;

Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác;

Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo;

Có cơ hội được đào tạo ở Nhật Bản;

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc;

Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

