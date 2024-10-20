Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty CP Min Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty CP Min Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty CP Min Group
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty CP Min Group

Dịch vụ du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Công ty CP Min Group

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hỗ trợ 100% Data
Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng qua Pancake/ Zalo
Tư vấn khách hàng thông tin:tuyến xe, giá vé, điều kiện vé, hướng dẫn cách đặt và thanh toán đặt vé xe trên các tuyến xe Limousine, xe khách liên tỉnh... trên toàn quốc.
Đặt, giữ chỗ hành trình nội địa trên hệ thống hãng xe Limousine, Xe khách liên tỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ
Báo cáo công việc định kỳ cho nhóm trưởng
Các công việc khác theo phân công của cấp trên
Hỗ trợ 100% Data
Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng qua Pancake/ Zalo
Tư vấn khách hàng thông tin:tuyến xe, giá vé, điều kiện vé, hướng dẫn cách đặt và thanh toán đặt vé xe trên các tuyến xe Limousine, xe khách liên tỉnh... trên toàn quốc.
Đặt, giữ chỗ hành trình nội địa trên hệ thống hãng xe Limousine, Xe khách liên tỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ
Báo cáo công việc định kỳ cho nhóm trưởng
Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói lắp, không nói tiếng địa phương, hoạt ngôn.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm telesales, tư vấn...(không kinh nghiệm sẽ đào tạo)
Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel, trình duyệt web.
Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói lắp, không nói tiếng địa phương, hoạt ngôn.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm telesales, tư vấn...(không kinh nghiệm sẽ đào tạo)
Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel, trình duyệt web.

Tại Công ty CP Min Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 5.310.000đ + Lương kinh doanh theo doanh số…Tổng thu nhập từ 9.000.000đ – 15.000.000đ/tháng
- Thu nhập:
- Thử việc hưởng 100% lương cứng.
- Cung cấp trang thiết bị làm việc như Data, tài khoản Zalo, tai nghe,...
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Đóng BHXH và hưởng các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ hàng năm theo quy định công ty
- Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của Công ty (team building, company trip,..)
- Văn hóa học tập mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển cá nhân, có sự ghi nhận và lộ trình thăng tiến rõ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Min Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Min Group

Công ty CP Min Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

