Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lái xe đưa đón chuyên chở Tổng Giám đốc theo yêu cầu kịp thời và an toàn.

- Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác.

- Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe.

- Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam, sinh năm 1990 - 1980.

- Sức khỏe tốt, không hút thuốc, không sử dụng chất kích thích.

- Có ít nhất 03 - 05 năm kinh nghiệm lái xe, ưu tiên kinh nghiệm lái xe cho công ty, ban giám đốc.

- Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên, có kiến thức tốt về luật giao thông đường bộ.

- Ngoại hình ưa nhìn, chỉnh chu.

- Sẵn sàng lái đi tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu.

- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, năng động.

- Gia đình ổn định, con cái đã lớn.

Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận tùy theo năng lực & kinh nghiệm, từ 10-15tr/ tháng.

- Chế độ công tác phí, tăng ca ngoài giờ theo quy định Công ty.

- Phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.

- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin