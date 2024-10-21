Tuyển Hành chính CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NEVA LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Star Tower, 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ Kinh doanh, làm việc trực tiếp với các phòng ban tại Công ty. Hỗ trợ Tổng Giám đốc để điều phối công việc. Hỗ trợ Tổng Giám đốc để Quản trị hệ thống. Thực hiện các yêu cầu khác của Tổng Giám đốc.

Hỗ trợ Kinh doanh, làm việc trực tiếp với các phòng ban tại Công ty.

Hỗ trợ Tổng Giám đốc để điều phối công việc.

Hỗ trợ Tổng Giám đốc để Quản trị hệ thống.

Thực hiện các yêu cầu khác của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - nữ từ 2k4 trở lên, đã tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan là một lợi thế. Có laptop cá nhân . Sử dụng thành thạo word, excel, google sheet. Giao tiếp tốt, bắt nhịp nhanh, có tinh thần học hỏi. Cẩn thận, chu đáo, có trách nhiệm, bám sát công việc triển khai, hoàn thành công việc đúng thời hạn. Có kinh nghiệm làm chạy quảng cáo, marketing là một điểm cộng. Biết cách làm việc đội nhóm.

Nam - nữ từ 2k4 trở lên, đã tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

Có laptop cá nhân .

Sử dụng thành thạo word, excel, google sheet.

Giao tiếp tốt, bắt nhịp nhanh, có tinh thần học hỏi.

Cẩn thận, chu đáo, có trách nhiệm, bám sát công việc triển khai, hoàn thành công việc đúng thời hạn. Có kinh nghiệm làm chạy quảng cáo, marketing là một điểm cộng.

Biết cách làm việc đội nhóm.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NEVA LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 3.000.000, thử việc 2 tháng. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản. Được làm việc trực tiếp cùng Tổng Giám đốc. Được training liên tục trong quá trình thử việc. Được tham gia kinh doanh thực chiến. Có nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc. Môi trường làm việc trẻ trung, Gen Z.

Lương thử việc: 3.000.000, thử việc 2 tháng.

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản.

Được làm việc trực tiếp cùng Tổng Giám đốc.

Được training liên tục trong quá trình thử việc.

Được tham gia kinh doanh thực chiến.

Có nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, Gen Z.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NEVA LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin