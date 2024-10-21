Tuyển Hành chính CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NEVA LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NEVA LAND
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Star Tower, 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ Kinh doanh, làm việc trực tiếp với các phòng ban tại Công ty.
Hỗ trợ Tổng Giám đốc để điều phối công việc.
Hỗ trợ Tổng Giám đốc để Quản trị hệ thống.
Thực hiện các yêu cầu khác của Tổng Giám đốc.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam - nữ từ 2k4 trở lên, đã tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan là một lợi thế. Có laptop cá nhân . Sử dụng thành thạo word, excel, google sheet. Giao tiếp tốt, bắt nhịp nhanh, có tinh thần học hỏi. Cẩn thận, chu đáo, có trách nhiệm, bám sát công việc triển khai, hoàn thành công việc đúng thời hạn. Có kinh nghiệm làm chạy quảng cáo, marketing là một điểm cộng. Biết cách làm việc đội nhóm.
Nam - nữ từ 2k4 trở lên, đã tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan là một lợi thế.
Có laptop cá nhân .
Sử dụng thành thạo word, excel, google sheet.
Giao tiếp tốt, bắt nhịp nhanh, có tinh thần học hỏi.
Cẩn thận, chu đáo, có trách nhiệm, bám sát công việc triển khai, hoàn thành công việc đúng thời hạn. Có kinh nghiệm làm chạy quảng cáo, marketing là một điểm cộng.
Biết cách làm việc đội nhóm.
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NEVA LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc: 3.000.000, thử việc 2 tháng. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản. Được làm việc trực tiếp cùng Tổng Giám đốc. Được training liên tục trong quá trình thử việc. Được tham gia kinh doanh thực chiến. Có nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc. Môi trường làm việc trẻ trung, Gen Z.
Lương thử việc: 3.000.000, thử việc 2 tháng.
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản.
Được làm việc trực tiếp cùng Tổng Giám đốc.
Được training liên tục trong quá trình thử việc.
Được tham gia kinh doanh thực chiến.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, Gen Z.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NEVA LAND
