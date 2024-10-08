Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY TNHH SUNLOOK QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 5 - số 41A - Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đại diện Chủ đầu tư thực hiện công việc đối ngoại với các cơ quan đối tác khách hàng và các bên liên quan..

- Tư vấn tham mưu các chính sách định hướng chiến lược, sửa đổi và bổ sung các quy chế, văn bản liên quan đến hoạt động của công ty.

- Tổ chức các buổi thông tin tọa đàm trao đổi liên quan đến lĩnh vực đầu tư

- Thực hiện các báo cáo về tiến độ, hoạt động của dự án cho Ban lãnh đạo

- Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT phụ trách các chi nhánh ở các châu lục và toàn cầu..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam nữ độ tuổi không giới hạn

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học

- Có kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn lớn, tham gia các dự án lớn ký kết các hợp đồng lớn..

- Có kiến thức kỹ năng kinh nghiệm làm việc đàm phán ký kết hợp đồng ủy quyền, nhượng quyền.. với các chủ tịch, tổng giám đốc(cv ưu tiên)..

Tại CÔNG TY TNHH SUNLOOK QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tiêu chuẩn cao thưởng CP thu nhập không giới hạn..

- Tổng thu nhập: 1.000 - 5.000 $/ Tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm khác..

- Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cộng đồng xã hội triết học nhân văn..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNLOOK QUỐC TẾ

