Tuyển Tổng Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35 LK6B, khu C17 Bộ Công An, Phường Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu cho CT HĐQT xây dựng Tầm nhìn, sứ mệnh , giá trị cốt lõi của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Thay mặt CT HĐQT lan toả các giá trị đó đến toàn Tập đoàn.
- Tổ chức hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động, KPI hàng năm, quý, tháng và triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu về tài chính, kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án,... do CT HĐQT giao cho toàn Tập đoàn. Tổ chức đo lường, đánh giá, hiệu chỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm.
- Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Trưởng phòng ban thuộc Tập đoàn
- Đại diện CT HĐQT trong việc chỉ đạo, điều hành Ban lãnh đạo các Công ty thành viên, Ban quản lý dự án nhằm tham gia tổ chức quy hoạch, đầu tư các dự án BĐS, kinh doanh thương mại, đầu tư tài chính,... trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá lợi ích hiện tại và tiềm năng trong tương lai của Dự án.
- Tổ chức triển khai các dự án hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu đề ra
- Tổ chức xây dựng các chính sách bán hàng, chính sách lương thưởng và hoa hồng cho nhân viên nhằm động viên, thưởng kịp thời cho cá nhân và tập thể có thành tốt.
- Chịu trách nhiệm đại diện CT HĐQT triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được thông qua đối với các phòng ban trong toàn hệ thống Tập đoàn.
- Ký tất cả hồ sơ, chứng từ, hợp đồng, văn bản, công văn,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi/ giới tính: Nam/ nữ từ 40 tuổi trở lên
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh / Kinh tế/ Luật/ Tài chính- Ngân hàng và các chuyên ngành khác có liên quan
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 3-5 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý/điều hành doanh nghiệp có quy mô từ 200 người trở lên, đặc biệt có kinh nghiệm trong các ngành tài chính, thương mại và BĐS.
- Kỹ năng chuyên môn/ kiến thức: Am hiểu luật và các văn bản pháp luật của Việt Nam, đặc biệt về các mảng kế toán, tài chính, bất động sản.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng đàm phán và ra quyết định; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát công việc.
- Phẩm chất cá nhân khác: Là người quyết đoán, trách nhiệm cao và có tâm huyết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Lương trách nhiệm = tổng thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.
- Thưởng cá nhân + thưởng doanh thu + Thưởng set up dự án,..
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và luật lao động
- Nghỉ mát, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Toà MD Complex (Toà VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

