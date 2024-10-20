Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà Việt, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập trình, tùy chỉnh, triển khai các hệ thống Back-End sử dụng Javascript/HTML/CSS và các tool sẵn có của Hệ thống. Lập trình giao diện Front-End nền tảng web sử dụng Javascript/HTML/CSS. Tích hợp với các hệ thống backend khác thông qua API đã được tài liệu hóa. Đọc hiểu tài liệu URD/BRD/SRS..., Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ BA, Tester và Project Manager để thực hiện các yêu cầu cụ thể theo đúng Deadline trong quá tình triển khai dự án. Tham gia các hoạt động nghiên cứu nội bộ nhằm nâng cao năng lực công nghệ, phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường/dự án tương lai.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT – Phần mềm Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh. Tiếng Anh nghe, nói giao tiếp cơ bản. Có kiến thức tốt về: JavaScript, HTML/CSS, Node JS / React JS / Next JS. Có kiến thức về các công nghệ, ứng dụng, nền tảng sau là một lợi thế (không bắt buộc): Java. Database Oracle, MSSQL. React Native / Flutter. Có khả năng chủ động nghiên cứu tìm hiểu. Nhiệt tình và yêu thích công nghệ. Khả năng nghiên cứu, giao tiếp và quản lý công việc tốt. chăm chỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, tham gia triển khai vào nhiều dự án quan trọng trong mảng Tài chính Ngân hàng Được ghi nhận công bằng và khách quan về đóng góp cá nhân Có lộ trình phát triển nghề nghiệp Review thu nhập định kỳ Tổ chức nhiều hoạt động teambuilding Kết thúc dự án (6 tháng - 1 năm) sẽ được tham gia nhiều các dự án khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

