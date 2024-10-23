Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Triển khai các hệ thống phần mềm phục vụ ngành y tế (Phần mềm Quản lý Bệnh viện, phòng khám, bệnh án điện tử, Telemedicine...).
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT của khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành khác.
- Ghi nhận, tổng hợp ý kiến người sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng và đào tạo cho khách hàng sử dụng phần mềm.
- Hỗ trợ vận hành hệ thống.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (vị trí triển khai) / Nữ (vị trí hỗ trợ triển khai)
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai phần mềm.
- Chấp nhận và sẵn sàng đi công tác ngắn/dài ngày.
- Có tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ kỷ luật.
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc tập trung để đáp ứng kịp tiến độ và làm việc dưới áp lực cao.
- Cẩn thận, trung thực, hoà đồng.

Tại Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 9.000.000 đồng/tháng (Thỏa thuận theo năng lực ứng viên)
- Hỗ trợ chi phí + công tác phí
- Thời gian làm việc: 8h00 – 12h00 và 13h30 – 17h30 (Thứ 2 – Thứ 6) + thời gian theo yêu cầu công việc
- Hưởng ít nhất 13 tháng lương/năm, và các khoản thưởng Tết, thưởng năng suất, thưởng hoàn thành theo dự án và thưởng cá nhân tiêu biểu.
- Đảm bảo đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định của nhà nước.
- Hưởng chế độ phúc lợi hàng năm của Công ty cho bản thân và gia đình: du lịch, hiếu hỷ....
- Thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghề nghiệp.
- Công ty tạo mọi điều kiện để nhân viên có cơ hội thăng tiến phát huy tốt nhất khả năng của mình, giúp nhân viên tìm được vị trí công việc phù hợp với năng lực.
- Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng và gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa Mỹ Đình Plaza 2, Số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Nam Từ Liêm 2, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

