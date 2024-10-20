Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch thực hiện trình Dược, giới thiệu và cung cấp sản phẩm của Công Ty đến các bệnh viện trong khu vực được giao; Chịu trách nhiệm về hàng hóa và doanh số kinh doanh ở khu vực; Báo cáo doanh số và cập nhật khách hàng theo tuần.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, tốt nghiệp ngành y - dược là một lợi thế. Có kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề. Ưu tiên ứng viên nữ có kinh nghiệm trình dược. Ứng viên nam ưu tiên có bằng lái xe.

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7 - 10tr + KPIs + Thưởng doanh số = Thu nhập từ 10-20tr (có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm); Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc; Xét tăng lương định kỳ, thưởng 06 tháng/lần; Nghỉ phép năm theo quy định; Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng; Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu,sinh nhật,...theo quy chế của công ty và BCH Công đoàn; Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL

