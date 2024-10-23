Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty, tiếp cận và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường mới, mở rộng mạng lưới khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty. Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty, tiếp cận và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng tiềm năng.

Tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường mới, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là các phần mềm văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là các phần mềm văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin