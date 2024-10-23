Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 319

- A12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch đi thị trường, viếng thăm chăm sóc khách hàng : bác sĩ, khoa dược, người phụ trách,... của bệnh viện/phòng khám/phòng mạch.
- Đảm bảo doanh số trong địa bàn phụ trách.
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách và thông tin từ công ty đến khách hàng.
- Quản lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ khách hàng trong địa bàn phụ trách.
- Theo dõi thông tin cài danh mục, đấu thầu, ... tại địa bàn để triển khai kịp thời.
- Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển, mở rộng các mối quan hệ mới.
- Liên tục cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo của công ty.
- Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
- Khu vực tuyển dụng: TP.HCM

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Dược, Kinh tế, Marketing,...
- Kinh nghiệm : từ 03 năm trở lên vị trí Trình dược viên ETC
- Ưu tiên thế mạnh gam hàng chuyên Sản, nhi, mắt, kháng sinh, da liễu, tim mạch, thần kinh, giãn tĩnh mạch,...
- Có mối quan hệ với khoa dược, y bác sĩ, người phụ trách đặt hàng là điểm cộng.
- Ưu tiên từng có kinh nghiệm đi kênh Phòng khám, Phòng mạch.
- Trách nhiệm, kỷ luật, chịu được áp lực cao.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Lương cơ bản + phụ cấp + lương doanh số + thưởng kpis + thưởng mở mới + thưởng thi đua.
- Thưởng KPIs, quý, năm.
- Đầy đủ các chế độ Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...
- Tham gia đủ BHXH, BHYT, BHTN,...
- Du lịch trong và ngoài nước.
- Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên ngành.
- Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 14B03 Tòa nhà Ruby Land, số 58/4 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

