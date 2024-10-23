Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG
- Hồ Chí Minh: 319
- A12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Lập kế hoạch đi thị trường, viếng thăm chăm sóc khách hàng : bác sĩ, khoa dược, người phụ trách,... của bệnh viện/phòng khám/phòng mạch.
- Đảm bảo doanh số trong địa bàn phụ trách.
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách và thông tin từ công ty đến khách hàng.
- Quản lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ khách hàng trong địa bàn phụ trách.
- Theo dõi thông tin cài danh mục, đấu thầu, ... tại địa bàn để triển khai kịp thời.
- Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển, mở rộng các mối quan hệ mới.
- Liên tục cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo của công ty.
- Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
- Khu vực tuyển dụng: TP.HCM
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm : từ 03 năm trở lên vị trí Trình dược viên ETC
- Ưu tiên thế mạnh gam hàng chuyên Sản, nhi, mắt, kháng sinh, da liễu, tim mạch, thần kinh, giãn tĩnh mạch,...
- Có mối quan hệ với khoa dược, y bác sĩ, người phụ trách đặt hàng là điểm cộng.
- Ưu tiên từng có kinh nghiệm đi kênh Phòng khám, Phòng mạch.
- Trách nhiệm, kỷ luật, chịu được áp lực cao.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng KPIs, quý, năm.
- Đầy đủ các chế độ Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...
- Tham gia đủ BHXH, BHYT, BHTN,...
- Du lịch trong và ngoài nước.
- Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên ngành.
- Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI