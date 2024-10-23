Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 319 - A12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc

- Lập kế hoạch đi thị trường, viếng thăm chăm sóc khách hàng : bác sĩ, khoa dược, người phụ trách,... của bệnh viện/phòng khám/phòng mạch.

- Đảm bảo doanh số trong địa bàn phụ trách.

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách và thông tin từ công ty đến khách hàng.

- Quản lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ khách hàng trong địa bàn phụ trách.

- Theo dõi thông tin cài danh mục, đấu thầu, ... tại địa bàn để triển khai kịp thời.

- Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển, mở rộng các mối quan hệ mới.

- Liên tục cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo của công ty.

- Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

- Khu vực tuyển dụng: TP.HCM

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Dược, Kinh tế, Marketing,...

- Kinh nghiệm : từ 03 năm trở lên vị trí Trình dược viên ETC

- Ưu tiên thế mạnh gam hàng chuyên Sản, nhi, mắt, kháng sinh, da liễu, tim mạch, thần kinh, giãn tĩnh mạch,...

- Có mối quan hệ với khoa dược, y bác sĩ, người phụ trách đặt hàng là điểm cộng.

- Ưu tiên từng có kinh nghiệm đi kênh Phòng khám, Phòng mạch.

- Trách nhiệm, kỷ luật, chịu được áp lực cao.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Lương cơ bản + phụ cấp + lương doanh số + thưởng kpis + thưởng mở mới + thưởng thi đua.

- Thưởng KPIs, quý, năm.

- Đầy đủ các chế độ Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...

- Tham gia đủ BHXH, BHYT, BHTN,...

- Du lịch trong và ngoài nước.

- Được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên ngành.

- Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái.

