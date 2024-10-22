Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa PCC1 số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Lập kế hoạch thực hiện trình Dược, giới thiệu và cung cấp sản phẩm của Công ty đến các bệnh viện trong khu vực được giao; Phụ trách về hàng hóa và doanh số kinh doanh ở khu vực; Báo cáo doanh số và cập nhật khách hàng theo định kỳ.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, tốt nghiệp ngành y - dược hoặc các ngành nghề có liên quan. Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề. Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương KPIs + Thưởng = Thu nhập từ 12-25tr/tháng (thỏa thuận cạnh tranh); Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định; Xét tăng lương thường niên, thưởng hiệu quả doanh số 06 tháng/lần; Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ phép thâm niên theo quy định; Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng; Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu, sinh nhật,...theo quy chế của công ty và BCH Công đoàn; Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS

