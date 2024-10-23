Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đến các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn được phân công để gặp gỡ các bác sĩ tư vấn các sản phẩm sữa y tế công ty đang kinh doanh. Tư vấn kiến thức về dinh dưỡng cho khách hàng. Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng. Giải quyết các vấn đề/ thắc mắc, khiếu nại liên quan đến các sản phẩm dinh dưỡng trong suốt các chương trình và hoạt động của Công ty. Tham gia các hoạt động tại bệnh viện/phòng khám, các nơi khác theo lịch trình của Công ty. Thu thập và cập nhật thường xuyên thông tin sản phẩm, thị trường cũng như khách hàng. Phối hợp các phòng ban thúc đẩy doanh số.

- 01 Trình dược viên Hệ thống phòng khám nhi

- 01 Trình dược viên hệ thống phòng khám tâm bệnh và giáo dục trẻ tự kỷ

- 01 Trình dược viên các trung tâm đột quỵ, phục hồi chức năng

- 01 Trình dược viên các khoa thần kinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành dược, kinh tế,... 1-2 năm làm việc các kênh y tế, đặc biệt là sản phẩm sữa bột và sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe là một lợi thế. Có khả năng chăm sóc khách hàng tốt. Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước. Cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển bản thân. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc: điện thoại, máy tính bảng, tài liệu sản phẩm. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO

