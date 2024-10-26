Tuyển Trình Dược Viên OTC thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trình Dược Viên OTC thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu ĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

I. Thông tin công việc
Chức danh: Trình dược viên HAPICO Bộ phận: Phòng Kinh doanh HAPICO Công ty CP Dược phẩm HAPICO Nơi làm việc: TT2-23 Khu ĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Chức danh: Trình dược viên HAPICO
Bộ phận: Phòng Kinh doanh HAPICO
Công ty CP Dược phẩm HAPICO
Nơi làm việc: TT2-23 Khu ĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
II. Nhiệm vụ công việc:
1. Mô tả công việc
Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng/nhà thuốc. Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng từ công ty đến khách hàng. Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng. Thực hiện việc chào bán các sản phẩm Thuốc của công ty tới các Nhà thuốc, Quầy thuốc... và theo đúng lộ trình tuyến đã phân công. Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm thuốc, TPCN Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng độ phủ điểm bán. Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing. Theo dõi công nợ, tồn kho – Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên.
Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng/nhà thuốc.
Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng từ công ty đến khách hàng.
Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng. Thực hiện việc chào bán các sản phẩm Thuốc của công ty tới các Nhà thuốc, Quầy thuốc... và theo đúng lộ trình tuyến đã phân công.
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm thuốc, TPCN
Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng độ phủ điểm bán.
Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.
Theo dõi công nợ, tồn kho – Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Y – Dược, quản trị kinh doanh,... Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên, từng làm việc cho môi trường Dược là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoàn toàn chủ động trong công việc. Trung thực, trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Y – Dược, quản trị kinh doanh,...
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên, từng làm việc cho môi trường Dược là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoàn toàn chủ động trong công việc.
Trung thực, trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 – 25 triệu/tháng Chế độ BHXH theo quy định pháp luật, du lịch hàng năm , khám sức khỏe định kỳ, ... Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cạnh tranh, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.
Thu nhập: 15 – 25 triệu/tháng
Chế độ BHXH theo quy định pháp luật, du lịch hàng năm , khám sức khỏe định kỳ, ...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cạnh tranh, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

