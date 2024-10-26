Tuyển Trình Dược Viên OTC thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu ĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

I. Thông tin công việc

Chức danh: Trình dược viên HAPICO Bộ phận: Phòng Kinh doanh HAPICO Công ty CP Dược phẩm HAPICO Nơi làm việc: TT2-23 Khu ĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

II. Nhiệm vụ công việc:

1. Mô tả công việc

Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng/nhà thuốc. Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng từ công ty đến khách hàng. Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng. Thực hiện việc chào bán các sản phẩm Thuốc của công ty tới các Nhà thuốc, Quầy thuốc... và theo đúng lộ trình tuyến đã phân công. Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm thuốc, TPCN Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng độ phủ điểm bán. Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing. Theo dõi công nợ, tồn kho – Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Y – Dược, quản trị kinh doanh,... Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên, từng làm việc cho môi trường Dược là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoàn toàn chủ động trong công việc. Trung thực, trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 – 25 triệu/tháng Chế độ BHXH theo quy định pháp luật, du lịch hàng năm , khám sức khỏe định kỳ, ... Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cạnh tranh, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

