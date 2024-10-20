Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B14/D13 KĐT MỚI CẦU GIẤY, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến khách hàng tại địa bàn được phân công (OTC Khu vực Hà Nội)

- Duy trì sản phẩm và phát triển doanh số OTC

- Chăm sóc và mở rộng khách hàng

- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ/đột xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Kinh tế hoặc Trung cấp trở lên đối với ngành Y, Dược

- Kỹ năng word, excel văn phòng

- Siêng năng, trung thực, hòa đồng, có thái độ làm việc tích cực, tinh thần cầu tiến

- Có khả năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán, thương lượng tốt

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật sau 2 tháng thử việc và các chế độ phúc lợi của Công ty Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm, kỹ năng bán hàng Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội

